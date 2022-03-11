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Mustafa Cengiz unutulmadı!

Gaziantep’te anısına yapılan Gazi Oyunları görkemli bir törenle başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Mustafa Cengiz unutulmadı!

Gaziantep'te 1'inci Gazi Oyunları'nın açılış meşalesi törenle yakıldı. Galatasaray'ın 37. başkanı merhum Mustafa Cengiz'in anısına düzenlenen oyunların açılış töreni, dün gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Mustafa Cengiz'i unutturmamak için yeni Mustafa Cengiz'ler yetiştirmek için buradayız" dedi. Sarper Cengiz de babasının hayatını anlatan videonun kendisini duygulandırdığını ifade etti ve "Babamı gururlandırmak için, bu şehir adına üstüme ne düşerse yapmaya devam edeceğim" dedi.

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