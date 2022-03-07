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Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim ve Dursun Özbek...

Galatasaray'da kapalı kapılar ardında yapılan toplantılar hız kazanmaya başladı. Kongrede etkin rol oynamaya çalışan Ahmet Ocaklı, Dursun Özbek-Fatih Terim ikilisi için kolları sıvadı. İkilinin geçtiğimiz günlerde yemekte bir araya geldikleri öğrenildi. Bilindiği gibi Dursun Özbek, İgor Tudor'u gönderip Fatih Terim'i göreve getirmiş ardından da kongrede seçilemeyip başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı. Dursun Özbek-Fatih Terim birlikteliğini kaldığı yerden devam etmesi için yeni bir çalışma başlatan Ocaklı'nın Serdar Güzelaydın ile ortak hareket ettiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim ve Dursun Özbek...

Galatasaray'da cuma günü eski başkanlar ve camianın önemli isimleri Ahmet Ocaklı'nın verdiği yemekte buluşmuştu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim ve Dursun Özbek...

Rumeli Kavağı'ndaki yemeğe eski başkanlardan Faruk Süren Dursun Özbek, eski yöneticilerden Ali Dürüst, Abdürrahim Albayrak gibi isimler de katılmıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim ve Dursun Özbek...

Yemeğe davetli olmamasına rağmen Başkan Burak Elmas'ın da kendi isteğiyle katıldığı belirtildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim ve Dursun Özbek...

AHMET OCAKLI ORGANİZE EDİYOR

Ocaklı aynı akşam da Fatih Terim ve Serdar Güzelaydın'ı genç üyelerle birlikte aynı mekanda yemekte ağırladı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim ve Dursun Özbek...

Ocaklı'nın mart ayında yapılacak mali genel kurulda yönetimi olağanüstü kongreye davet edeceği ve bunun için de büyük bir çalışma başlattığı ifade edildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim ve Dursun Özbek...

Hatta Ocaklı'nın sürpriz bir birleşmeye de arabuluculuk yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim ve Dursun Özbek...

ÖZBEK-TERİM YENİDEN EL ELE!

Dursun Özbek'i yeniden başkanlığa hazırlamaya çalışan Ocaklı'nın Dursun Özbek-Fatih Terim ikilisi için kolları sıvadığı ifade ediliyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim ve Dursun Özbek...

Bilindiği gibi Dursun Özbek, İgor Tudor'u gönderip Fatih Terim'i göreve getirmiş ardından da kongrede seçilemeyip başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim ve Dursun Özbek...

Dursun Özbek-Fatih Terim birlikteliğini kaldığı yerden devam etmesi için yeni bir çalışma başlatan Ocaklı'nın Serdar Güzelaydın ile ortak hareket ettiği öğrenildi. (Sabah)

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