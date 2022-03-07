Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim ve Dursun Özbek...

AHMET OCAKLI ORGANİZE EDİYOR Ocaklı aynı akşam da Fatih Terim ve Serdar Güzelaydın 'ı genç üyelerle birlikte aynı mekanda yemekte ağırladı.

Ocaklı'nın mart ayında yapılacak mali genel kurulda yönetimi olağanüstü kongreye davet edeceği ve bunun için de büyük bir çalışma başlattığı ifade edildi.