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Galatasaray'da Burak Elmas'ın kritik eşiği!

Galatasaray'da büyük bir destekle başkan seçilen Burak Elmas'a olan güven iyice azaldı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı kırmızılılar, Avrupa'da da Barcelona ile eşleşti. 16 gün içinde iki Barcelona maçı ve Beşiktaş derbisinin de aralarında bulunduğu 5 maça çıkacak olan Aslan'da alınan sonuçlar Elmas'ın da kaderini belirleyecek...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da Burak Elmas'ın kritik eşiği!

Göztepe ve Rizespor'u yenen Galatasaray düşme hattından uzaklaşıp nefes almıştı. Ancak Aslan'ı yine zorlu günler bekliyor.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın kritik eşiği!

16 gün içinde birbirinden zorlu 5 maça çıkacak sarı-kırmızılı takımın ilk sınavı Konya'da.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın kritik eşiği!

Bu deplasmanın ardından Avrupa Ligi Son 16 turunda Barcelona'ya konuk olacak Galatasaray, haftaya ligde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın kritik eşiği!

Aslantepe'de derbiden sonra Barcelona rövanşı oynanacak. Konya'da başlayacak 5 maçlık maraton, 20 Mart'ta Gaziantep'te son bulacak.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın kritik eşiği!

GENEL KURULA DİREKT ETKİ EDEBİLİR

Sarı-kırmızılıların milli araya kadar Avrupa Ligi'ne devam edip etmeyeceği ve Süper Lig'deki durumu belli olacak.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın kritik eşiği!

Sabah'ın haberine göre; futbol takımı kadar Burak Elmas başkanlığındaki yönetim için de mart ayındaki bu 5 maç çok önemli.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın kritik eşiği!

Milli araya denk gelen 26 Mart'taki Mali Kongre'de ibra oylaması gerçekleşecek.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın kritik eşiği!

Elmas ve kurmayları, seçime gitmeyi düşünmüyor ancak futbol takımının mart ayında alacağı sonuçlar genel kuruldaki havayı direkt olarak etkileyecek.

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