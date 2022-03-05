Galatasaray'da Burak Elmas'ın kritik eşiği!

Göztepe ve Rizespor'u yenen Galatasaray düşme hattından uzaklaşıp nefes almıştı. Ancak Aslan'ı yine zorlu günler bekliyor.
Göztepe ve Rizespor'u yenen Galatasaray düşme hattından uzaklaşıp nefes almıştı. Ancak Aslan'ı yine zorlu günler bekliyor.
16 gün içinde birbirinden zorlu 5 maça çıkacak sarı-kırmızılı takımın ilk sınavı Konya'da.
Bu deplasmanın ardından Avrupa Ligi Son 16 turunda Barcelona'ya konuk olacak Galatasaray, haftaya ligde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.
Aslantepe'de derbiden sonra Barcelona rövanşı oynanacak. Konya'da başlayacak 5 maçlık maraton, 20 Mart'ta Gaziantep'te son bulacak.
GENEL KURULA DİREKT ETKİ EDEBİLİR
Sarı-kırmızılıların milli araya kadar Avrupa Ligi'ne devam edip etmeyeceği ve Süper Lig'deki durumu belli olacak.
Sabah'ın haberine göre; futbol takımı kadar Burak Elmas başkanlığındaki yönetim için de mart ayındaki bu 5 maç çok önemli.
Milli araya denk gelen 26 Mart'taki Mali Kongre'de ibra oylaması gerçekleşecek.
Elmas ve kurmayları, seçime gitmeyi düşünmüyor ancak futbol takımının mart ayında alacağı sonuçlar genel kuruldaki havayı direkt olarak etkileyecek.