Galatasaray'da Burak Elmas'ın kritik eşiği!

Sarı-kırmızılıların milli araya kadar Avrupa Ligi 'ne devam edip etmeyeceği ve Süper Lig 'deki durumu belli olacak.

Sabah'ın haberine göre; futbol takımı kadar Burak Elmas başkanlığındaki yönetim için de mart ayındaki bu 5 maç çok önemli.