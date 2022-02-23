Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıkladı! Falcao için dudak uçuklatan rakam...

Galatasaray Kulübünün 2015-2022 yılları arasında yaptığı transferlerin menajer maliyeti bugünün kuruyla 650 milyon TL'yi buldu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao için ödenen menajerlik ücretinin 3 milyon Euro, Jesse Sekidika'nın menajerine ödenen ücretin ise 1.6 milyon Euro olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao için toplam 22.9 milyon Euro harcama yaptı.
Burak Elmas'ın açıklamalarına göre Galatasaray'da menajerlere ödenen miktarlar:
Dursun Özbek dönemi: 12 milyon Euro
Mustafa Cengiz dönemi: 23 milyon Euro
Burak Elmas dönemi: 4 milyon Euro