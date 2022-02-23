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Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıkladı! Falcao için dudak uçuklatan rakam...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, merakla beklenen menajerlik ücretlerini açıkladı. Buna göre Radamel Falcao için ödenen menajerlik ücretinin 3 milyon Euro, Jesse Sekidika'nın menajerine ödenen ücretin ise 1.6 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 19:02 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 19:17
Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıkladı! Falcao için dudak uçuklatan rakam...

Galatasaray Kulübünün 2015-2022 yılları arasında yaptığı transferlerin menajer maliyeti bugünün kuruyla 650 milyon TL'yi buldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao için ödenen menajerlik ücretinin 3 milyon Euro, Jesse Sekidika'nın menajerine ödenen ücretin ise 1.6 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao için toplam 22.9 milyon Euro harcama yaptı.

Burak Elmas'ın açıklamalarına göre Galatasaray'da menajerlere ödenen miktarlar:

Dursun Özbek dönemi: 12 milyon Euro

Mustafa Cengiz dönemi: 23 milyon Euro

Burak Elmas dönemi: 4 milyon Euro

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