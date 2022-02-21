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Omar Elabdellaoui Göztepe-Galatasaray maçının ardından konuştu: İkinci kez futbola başlamış gibi hissettim

Galatasaray'da 14 ay sonra sahalara geri dönen Omar Elabdellaoui, Göztepe maçının ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Norveçli sağ bek, "Burada tekrardan gelip sahaya çıkmak, en sevdiğim şeyi tekrar yapmak gibiydi. İkinci kez futbola başlıyormuşum gibi hissettim." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 23:09
Omar Elabdellaoui Göztepe-Galatasaray maçının ardından konuştu: İkinci kez futbola başlamış gibi hissettim

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maça 11'de başlayan ve tam 14 ay sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Norveçli sağ bek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok zor zamanlardan geçtim. Zor bir sakatlıktı. Kurtulmak için baya bir mücadele etmem gerekiyordu. Burada tekrardan gelip sahaya çıkmak, en sevdiğim şeyi tekrar yapmak gibiydi. İkinci kez futbola başlıyormuşum gibi hissettim.

Bu süreçte çok insan yardım etti bana. Başta ailem, eşim, menajerim, çocuklarım, Fatih hocamız, tüm çalışanlar, Torrent hocamız, başkanımız, takım arkadaşlarım, taraftarlarımız."

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