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GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne bombası! Yeni adresi...

Galatasaray'ın yeni sezonda tekrar anlaşma sağlayacağı Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedilmişti. Sakatlığı nedeni ile Nisan ayına kadar sahalara dönmesi zor olan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre Westbromwich Albion, geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen Diagne'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 08:53 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 09:18
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne bombası! Yeni adresi...

Galatasaray'ın sakatlığı sebebiyle sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne bombası! Yeni adresi...

KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLMİŞTİ

Ara transfer döneminde yabancı kontenjanın dolu olması sebebiyle sahalara dönüşü nisan ayını bulacak olan Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi feshedilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne bombası! Yeni adresi...

Yeni sezonda tekrar Galatasaray ile anlaşması beklenen yıldız futbolcu için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne bombası! Yeni adresi...

WESTBROMWICH KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlerde Diagne'nin geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Westbromwich Albion'un serbest oyuncu statüsünde bulunan 30 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne bombası! Yeni adresi...

Mbaye Diagne ile ilgili yer alan haberde Senegalli golcünün şu an boşta olması sebebiyle bir fırsat transferi olarak görüldüğü belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne bombası! Yeni adresi...

Nisan ayında sahalara geri dönmesi beklenen Mbaye Diagne, bu sezon Galatasaray'da 23 maçta 23 maçta 4 gol atıp, 2 asist yaparak beklentilerin altında kalmıştı.

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