Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Alanyaspor maçında penaltı bekledi!

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçının 23. dakikasında penaltı bekledi.

Sarı kırmızılıların atağında top ceza sahası içerisinde bulunan Kerem Aktürkoğlu'na geldi. Kerem Aktürkoğlu, topu düzelttikten sonra vurmaya çalıştı ancak Emre Akbaba ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi.

Top oyun alanını terk ettikten sonra hakem Mete Kalkavan, oyunu durdurdu. VAR hakemi Ümit Öztürk'ü bekleyen Kalkavan, sonrasında maçın devam etmesini istedi.

Galatasaray futbolcular, bu karara bir müddet itiraz etti.



İŞTE O POZİSYON





* Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.