GALATASARAY HABERLERİ - Usta isim yorumladı! Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu penaltı mı?

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 24. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen pozisyonu değerlendirdi. Tüzemen, "Kerem'in ceza alanı içinde bir vuruşu var. Emre Akbaba ayağını sokuyor oraya. Dün Sivassporlu oyuncunun müdahalesinde Gaziantep'e penaltı verildi. Ben bunu anlamıyorum. Ümit Öztürk sıkıntılı bir hoca." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)