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Ilıcalı G.Saray’ın kapısını çalacak

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, Ryan Babel'in peşinde... İngiliz basınında yer alan haberde, gol yollarında sıkıntı yaşayan ve Josh Magennis'in de ayrılmasından sonra bu mevkideki boşluğu doldurmak isteyen Hull City'nin Hollandalı futbolcu için hamle yapacağı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Ilıcalı G.Saray’ın kapısını çalacak
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, Ryan Babel'in peşinde... İngiliz basınında yer alan haberde, gol yollarında sıkıntı yaşayan ve Josh Magennis'in de ayrılmasından sonra bu mevkideki boşluğu doldurmak isteyen Hull City'nin Hollandalı futbolcu için hamle yapacağı ifade edildi. Galatasaray'da 26 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı ekipteki tek golünü Marsilya'ya karşı attı.
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