Ilıcalı G.Saray’ın kapısını çalacak

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, Ryan Babel'in peşinde... İngiliz basınında yer alan haberde, gol yollarında sıkıntı yaşayan ve Josh Magennis'in de ayrılmasından sonra bu mevkideki boşluğu doldurmak isteyen Hull City'nin Hollandalı futbolcu için hamle yapacağı ifade edildi.
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, Ryan Babel'in peşinde... İngiliz basınında yer alan haberde, gol yollarında sıkıntı yaşayan ve Josh Magennis'in de ayrılmasından sonra bu mevkideki boşluğu doldurmak isteyen Hull City'nin Hollandalı futbolcu için hamle yapacağı ifade edildi. Galatasaray'da 26 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı ekipteki tek golünü Marsilya'ya karşı attı.