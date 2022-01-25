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Galatasaray'ın Orel Mangala transferini böyle duyurdular!

Süper Lig'de 23. hafta sonunda küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Orel Magala ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Belçika basını, yıldız ismin Galatasaray ile anlaştığını duyurdu. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 17:13
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'ın Orel Mangala transferini böyle duyurdular!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde takımını 6 numara ile güçlendirecek.

Gedson Fernandes ile anlaşma sağlayan Aslan, Stuttgart'ta forma giyen Orel Mangala ile de ilgileniyordu. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan oyuncu için Belçika basınından müjdeli haber geldi.

Orel Mangala'nın milli takım tercihi ile ilgili yapılan haberde, "Galatasaray ile anlaştı ancak bu tek tercihi olmayacak" denildi.

Mangala'nın Kongo Milli Takımı'ndan davet aldığı ancak oyuncunun Belçika Milli Takımı'nı beklediği belirtildi.

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