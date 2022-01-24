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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent 'spekülasyon' demişti! Gedson Fernandes'te flaş gelişme...

Spor haberi... Ara transfer dönemini en verimli şekilde tamamlamak isteyen Galatasaray'da yüzler gülmüyor. Alınan mağlubiyetler sonrası zirveden hayli uzaklaşan ve alt sıralara yaklaşan Sarı-Kırmızılılar'da gündeme gelen isimlerden olan Gedson Fernandes için teknik direktör Domenec Torrent 'spekülasyon' ifadelerini kullansa da Portekizli yıldız için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent 'spekülasyon' demişti! Gedson Fernandes'te flaş gelişme...

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak oynayan ve Benfica'ya dönen Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giymeye hazırlanıyor. Fatih Terim'in çok istediği Portekizli yıldızın transferi Terim'in ayrılışı sonrası rafa kalkmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent 'spekülasyon' demişti! Gedson Fernandes'te flaş gelişme...

A BOLA DA YAZDI

Takvim'in derlediği habere göre; iki gündür Benfica ile yapılan görüşmelerde büyük yol katedildi. A Bola gazetesi, Benfica forması giyen Gedson Fernandes'in Galatasaray'a çok yakın olduğunu yazdı. Haberde, özellikle Fatih Terim'in transferini çok istediği Gedson Fernandes'in, tecrübeli teknik adamın ayrılığına rağmen Galatasaray'a transfer olabileceği aktarıldı. Gazete, 23 yaşındaki oyuncu için Benfica ile Galatasaray'ın görüşmelerinin kısa sürede biteceğini vurguladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent 'spekülasyon' demişti! Gedson Fernandes'te flaş gelişme...

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Bu gelişmenin ardından da her iki taraftan da olumlu haberler geldi. Portekizli yıldızın 1.5 yıllığına Galatasaray'a imza atacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından 1.5 milyon euro çıkacağı ifade ediliyor.

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