GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent 'spekülasyon' demişti! Gedson Fernandes'te flaş gelişme...

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak oynayan ve Benfica'ya dönen Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giymeye hazırlanıyor. Fatih Terim'in çok istediği Portekizli yıldızın transferi Terim'in ayrılışı sonrası rafa kalkmıştı.

A BOLA DA YAZDI Takvim'in derlediği habere göre; iki gündür Benfica ile yapılan görüşmelerde büyük yol katedildi. A Bola gazetesi, Benfica forması giyen Gedson Fernandes'in Galatasaray'a çok yakın olduğunu yazdı. Haberde, özellikle Fatih Terim'in transferini çok istediği Gedson Fernandes'in, tecrübeli teknik adamın ayrılığına rağmen Galatasaray'a transfer olabileceği aktarıldı. Gazete, 23 yaşındaki oyuncu için Benfica ile Galatasaray'ın görüşmelerinin kısa sürede biteceğini vurguladı.