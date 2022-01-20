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Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI | GS Kasımpaşa maçı izle

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Kötü gidişatını devam ettiren sarı kırmızılıar, teknik direktör Domenec Torrent ile birlikte çıkış yakalama peşinde. İyi bir çıkış yakalayan Paşa ise bu mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 19:58
Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI | GS Kasımpaşa maçı izle

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Domenec Torrent yönetiminde ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Cimbom, evinde 3 puanı kazanmak istiyor. Kasımpaşa ise, ligdeki çıkışına devam etmek ve NEF Stadı'ndan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11'LER

GALATASARAY: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Yedekler: Fatih, Oğulcan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Barış Alper, Emre, Bartuğ, Arda, Boey

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

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