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Galatasaray Steve Mandanda için girişimlere başladı!

Fernando Muslera'nın yaşadığı sakatlık sonrası kaleci arayışlarına geçen Galatasaray'da, İsmail Çipe'nin gösterdiği yetersiz performans girişimleri hızlandırdı. Fransız basını sarı kırmızılıların Marsilya'nın kalecisi Steve Mandanda'yı gündemine aldığını yazdı. İşte transferin detayları... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 18:01
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray Steve Mandanda için girişimlere başladı!

Süper Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu kaleci transferi ile güçlendirmek isteyen Aslan için, Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Buna göre Galatasaray, Marsilya'dan Steve Mandanda'yı gündemine aldı.

Haberde, Pau Lopez'in arkasında yedek kalan Mandanda'nın takımdan ayrılabileceği yazılırken yıldız kaleci ile Nice'in yanı sıra Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtildi.

Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın bir kaleci transferi yapacağı ve listedeki isimlerin Sinan Bolat ve Mandanda olduğu ifade edildi.

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