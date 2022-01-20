Galatasaray Steve Mandanda için girişimlere başladı!

Süper Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu kaleci transferi ile güçlendirmek isteyen Aslan için, Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Buna göre Galatasaray, Marsilya'dan Steve Mandanda'yı gündemine aldı.

Haberde, Pau Lopez'in arkasında yedek kalan Mandanda'nın takımdan ayrılabileceği yazılırken yıldız kaleci ile Nice'in yanı sıra Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtildi.

Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın bir kaleci transferi yapacağı ve listedeki isimlerin Sinan Bolat ve Mandanda olduğu ifade edildi.