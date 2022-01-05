Fransa'dan flaş Okay Yokuşlu sözleri! "Galatasaray..."

Bu sezon Avrupa 'da farklı Türkiye 'de farklı bir performans gösteren Galatasaray , şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ara transfer dönemini işaret ederken, gündeme yeniden Okay Yokuşlu ismi geldi.

"HER TRANSFER DÖNEMİ GALATASARAY'A YAZILIYOR"

"Okay, savunmanın önünde gerçek bir orta saha. Fiziği oldukça kuvvetli. Ayrıca teknik olarak da çok rahat. Şimdiye kadar 4 teknik adamla çalıştı ancak son olarak Eduardo Coudet, Renato Tapia transferinden sonra Okay'ı daha az oynatıyor. Tapia gerçekten onun yerini çaldı."

"Takımın geri kalanı gibi Okay da ayrılmak istedi ve adı her transfer döneminde Galatasaray ile anılıyor."

"Savaşmaktan korkmuyor. Bazen biraz fazla sert oynuyor ve kart sorunu da yaşadı. Ama hala iyi bir 6 numara ve topla çok rahat."

"Premier Lig'e West Brom ile uyum sağladı. Bunu Ligue 1'de de yapabilir."