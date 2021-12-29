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Galatasaray'a kötü haber! PSG Kurzawa'nın üstüne para verecek

Ara transfer döneminde Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transfer için Patrick van Aanholt takasını düşünüyordu. Ancak Lazio cephesi kararını Kurzawa'dan yana kullandı. Fransız basınına göre PSG, yıldız futbolcunun İtalya'ya gitmesi için üstüne para verecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 08:17
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'a kötü haber! PSG Kurzawa'nın üstüne para verecek

Sezon başında bedelsiz olarak takıma katılan Patrick van Aanholt'tan istediğini alamayan Fatih Terim, oyuncusunu gözden çıkarmıştı. Takıma golcü takviyesi yapmak isteyen ve listesine Vedat Muriqi'yi alan Aslan, Lazio'nun van Aanholt'a olan ilgisi nedeniyle transferi takasla bitirmeyi planlıyordu.

Galatasaray'a kötü haber! PSG Kurzawa'nın üstüne para verecek

Fransız basınına göre İtalyan takımı, tercihini Layvin Kurzawa'dan yana kullandı. Ancak bu sezon Paris ekibinde süre alamayan yıldız sol bekin, maaşını bırakıp gitmek istemediği yazıldı.

Galatasaray'a kötü haber! PSG Kurzawa'nın üstüne para verecek

ÜSTÜNE PARA VERECEKLER

Haberde, PSG'nin takımdan ayrılmak için fedakarlık yapmak istemeyen Kurzawa'nın Lazio'ya gitmesi halinde maaşının bir bölümünün ödeneceği belirtildi.

Fransızlar ayrıca yıldız futbolcunun geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'ı reddettiğini yazdı.

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