GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan ocak operasyonu! Hedef Tomas Ribeiro... (GS spor haberi)

Fatih Terim, Avrupa Ligi'ni düşünerek devre arasında takıma takviye yapmak istiyor. Çalışmalar başladı ama transfer yapılması için en azından ideal 11'den bir isimle yolların ayrılması gerekiyor. Buna en yakın isim şu an için Marcao olarak öne çıkmış durumda... Terim ondan vazgeçtiği için değil. Ciddi ve yüksek tekliflerin geldiği tek isim olduğu için... Şimdiye kadar Roma ve Napoli'nin Brezilyalı yıldızla bir ilgisi var. Resmi teklifler beklenirken 15 milyon Euro ve üzerinde bir öneri gelirse Marcao gönderilecek. Başarılı oyuncunun alternatifi de hazır... Sezon başında da ilgi gösterilen Belenenses'in 22 yaşındaki sol stoperi Tomas Ribeiro...