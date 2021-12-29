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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan ocak operasyonu! Hedef Tomas Ribeiro... (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenen verimi gösteremeyen Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılar, Roma ve Napoli’nin, Marcao’ya talip olması üzerine Belenenses’te oynayan Tomas Ribeiro gündeme alındı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan ocak operasyonu! Hedef Tomas Ribeiro... (GS spor haberi)

Fatih Terim, Avrupa Ligi'ni düşünerek devre arasında takıma takviye yapmak istiyor. Çalışmalar başladı ama transfer yapılması için en azından ideal 11'den bir isimle yolların ayrılması gerekiyor. Buna en yakın isim şu an için Marcao olarak öne çıkmış durumda... Terim ondan vazgeçtiği için değil. Ciddi ve yüksek tekliflerin geldiği tek isim olduğu için... Şimdiye kadar Roma ve Napoli'nin Brezilyalı yıldızla bir ilgisi var. Resmi teklifler beklenirken 15 milyon Euro ve üzerinde bir öneri gelirse Marcao gönderilecek. Başarılı oyuncunun alternatifi de hazır... Sezon başında da ilgi gösterilen Belenenses'in 22 yaşındaki sol stoperi Tomas Ribeiro...

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