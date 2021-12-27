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Galatasaray'a kötü haber! Carlos Salcedo elden kaçıyor

Devre arası transfer dönemi için listesine Carlos Salcedo'yu alan Galatasaray'a kötü haber geldi. Meksika basınının haberine göre; Fatih Terim'in çok istediği 28 yaşındaki stoper, taraftarı olduğu takım olan Club Amerika'ya transfer olabilir. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:43
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'a kötü haber! Carlos Salcedo elden kaçıyor

Süper Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Sarı kırmızılıların adını birçok futbolcuyla anılırken, bu isimlerden birisi de Carlos Salcedo'ydu.

Meksika basınında çıkan habere göre, 28 yaşındaki stoper elden kaçabilir;

Galatasaray'a kötü haber! Carlos Salcedo elden kaçıyor

"G.SARAY DA İSTİYOR"

"Carlos Salcedo, Club América ile sözleşme imzalamak için Club Tigres'ten ayrılabilir. Hatta bu bir takasla da olabilir. Club America, Tigres'ten Bruno Valdez'i istiyor.

2015 yılında atılan ve Carlos Salcedo'nun Club America'ya bağlılığını gösteren bazı tweetler de ortaya çıktı. Ancak Club America, Carlos Salcedo'yu kadrosuna katmak için acele etmeli. Çünkü Galatasaray da stoper oyuncusuyla sözleşme imzalamak istiyor."

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