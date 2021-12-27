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Galatasaray Ryan Babel yerine Ceide'yi transfer edecek! Fatih Terim'den onay çıktı

Galatasaray'da son dakika haberi... Ryan Babel ile devre arasında yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, Norveç ekibi Rosenborg’ta forma giyen Emil Konradsen Ceide için düğmeye bastı. Yüksek sürati ve top tekniği ile dikkatleri üzerine çeken Ceide için Galatasaray'ın teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray' Ryan Babel yerine Ceide'yi transfer edecek! Fatih Terim'den onay çıktı

İlk devrenin sona ermesinin ardından konsantrasyonunu tamamen ara transfere veren Galatasaray'da büyük hareketlilik başladı. Antalyaspor maçının kadrosuna alınmayan Ryan Babel ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar rotasını Norveç'e çevirmiş durumda.

Galatasaray' Ryan Babel yerine Ceide'yi transfer edecek! Fatih Terim'den onay çıktı

Yönetimin, Rosenborg'da forma giyen ve bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emil Konradsen Ceide'ye kanca attığı öğrenildi. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen 20 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu için Fatih Terim'den de onay çıktı.

Galatasaray' Ryan Babel yerine Ceide'yi transfer edecek! Fatih Terim'den onay çıktı

Takvim'in haberine göre, bu sezon 36 maçta 12 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Ceide'yi çok sayıda kulübün takip ettiği, bu nedenle Galatasaray'ın elini çabuk tutmak istediği belirlendi. Rosenborg ile 2024'e kadar sözleşmesi olan genç yıldız ülkesinin U21 takımında da oynuyor.

Galatasaray' Ryan Babel yerine Ceide'yi transfer edecek! Fatih Terim'den onay çıktı

SÜRPRİZ CEZA AÇIKLAMASI
Devre arasında takımdan gönderilmesi beklenen Ryan Babel'den ilginç bir çıkış geldi. Hollandalı yıldız sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir tweet için para cezasına çarptırılmak biraz acı hissettirdi" ifadesini kullandı. Önceki gün de Instagram hesabını kapatan Babel'e yönetimden ne tür bir ceza geldiği belirsizliğini koruyor.

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