Galatasaray' Ryan Babel yerine Ceide'yi transfer edecek! Fatih Terim'den onay çıktı

Yönetimin, Rosenborg'da forma giyen ve bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emil Konradsen Ceide 'ye kanca attığı öğrenildi. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen 20 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu için Fatih Terim 'den de onay çıktı.

Takvim'in haberine göre, bu sezon 36 maçta 12 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Ceide'yi çok sayıda kulübün takip ettiği, bu nedenle Galatasaray'ın elini çabuk tutmak istediği belirlendi. Rosenborg ile 2024'e kadar sözleşmesi olan genç yıldız ülkesinin U21 takımında da oynuyor.