GALATASARAY HABERLERİ - Younes Belhanda Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlattı!

Her şey başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın bana gelip, 3 yıllık kontratın beklediğini söylemesiyle başladı. Abdurrahim Albayrak'ı çok severim. Maaşımı yarı yarıya indireceklerini söylediler. Çok iyi, çok memnundum. Galatasaray benim hayatımın bir parçası. Detayları görüşmek için başkan Mustafa Cengiz'in ofisine gittik. İki saat boyunca tartıştılar ve en sonunda Albayrak gitti. Başkanla yalnız kaldım. Bana, "Ne istiyorsun?" dedi. Ben de sözleşme uzatmak için orada olduğumu söyledim. Bana, "Uzatma mı? Ne uzatması?" dedi.

Sivasspor'la oynadığınız ve şampiyonluk yarışındayken sinir bozucu şekilde berabere kaldığınız maçın ardından saha zeminini eleştiren bir açıklama yaptın. Yönetim tarafından kötü algılanan ve İstanbul maceranın sonunu getiren bir tepkiydi bu...

Şu an bunu konuşmak doğru değil çünkü FIFA nezdinde onlara karşı bir davam var. Ama kötü bir şekilde kovuldum. Bunu, hayatımın bir parçası olan kulübe karşı istemezdim. Sonra, Mustafa Cengiz hayatını kaybetti bir süre önce Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla her şeyi anlatmak istemiyorum. Bir işe yaramayacak. Kulübe ve avukatlara rağmen beni gönderme kararı aldılar ve kimse bir şey anlamadı. Fatih Terim kalmamı istedi ve durumu düzelteceğini söyledi.