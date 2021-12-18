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SPOR HABERİ - Eski Galatasaray yöneticisi Haldun Üstünel'den flaş sözler! "Fenerbahçe'den dost olmaz"

Spor haberi... Galatasaray'da art arda yaşanan istifaların ardından gündeme 'Galatasaray ile Fenerbahçe dost olur mu?' sorusu gelmişti. Bu soruya Galatasaray eski yöneticisi Haldun Üstünel'den flaş bir yorum geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 13:46
SPOR HABERİ - Eski Galatasaray yöneticisi Haldun Üstünel'den flaş sözler! "Fenerbahçe'den dost olmaz"

Rezan Epözdemir'in istifasıyla yeniden gündeme gelen, 'Galatasaray ile Fenerbahçe dost olur mu?' sorusuna Haldun Üstünel cevap verdi. Hürriyet'e konuşan Üstünel "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olmaz" yorumunda bulundu. İşte o sözler...

"FENER'DEN DOST OLMAZ"
Galatasaray'da bir dönem ikinci başkanlık görevini yürüten Üstünel, "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olmaz. Rakipler. Herkesin özel hayatında rakip takımları tutan eşi, dostu, arkadaşı olabilir. Ama kulüp bazında bu mümkün değil. Ayrıca bu dostluk masalları hep maçlar bizim sahada oynandığı zaman ortaya çıkıyor. Maçlar onların sahasında olunca 'vur, kır, parçala...' Her zaman dostluk eli uzatan taraf biz oluyoruz. Sonuçları da Galatasaray için iyi olmuyor. Diğer kulüpler ile dost olabiliriz. Ben iki kulübün dost olamayacağını düşünüyorum. Fener'den dost olmaz!" ifadelerini kullandı.

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