Rezan Epözdemir'den tepki! "Galatasaray'ın kararı hukuka aykırıdır"

Galatasaray'daki başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir dernek üyeliğinin devam ettiğini ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Epözdemir, Galatasaray'ın yönetim kurulu kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti.



İşte o açıklama:

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır."



Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerde Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden ve Başkan vekilliği görevinden istifa ettiğini ancak Galatasaray Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmediğini ifade etti.

İşte o paylaşım:



Yukarıda aslını sunduğum Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarihli ve 21091 yevmiye no'lu istifanamesi ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan vekilliği ve Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim. Bu karar, ekteki tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere bugün Galatasaray Sportif A.Ş.'ye tebliğ edilmiştir.

Yine ekte sunulan Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarih ve 21092 yevmiye no'lu ihtarnamesiyle ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevime, büyük Galatasaray camiasının hak ve menfaatlerini savunmak ve genel kurul iradesine saygımdan ötürü devam ettiğim, bu hususta herhangi bir istifa beyanım ve irademin kesinlikle bulunmadığı, ekte sunulan tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne bugün tebliğ edilmiştir.