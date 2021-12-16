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Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!

Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. Cimbom, Bodo Glimt'in yıldızı için temaslara başladı. Sarı kırmızılılar bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedelini de gözden çıkardı. Yabancı sınırlaması nedeniyle kadroda yer açmak zorunda olan Galatasaray, Babel ve Feghouli'yi de gözden çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray haberleri | Solbakken geliyor Babel ve Feghouli gidiyor!

Bu sezon kanat oyuncuları beklentinin altında kalan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Bodo Glimt formasıyla Norveç Ligi'nin öne çıkan isimlerinden olan Ola Solbakken'e kanca attı.

Galatasaray haberleri | Solbakken geliyor Babel ve Feghouli gidiyor!

Kulübüyle 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Aslan, ilk teması da kurdu. Galatasaraylı yöneticiler, yıldız oyuncunun bonservis bedeli konusunda Bodo Glimt'e 3 milyon euro önerdi. Bodo'da bu sezon 36 resmi maça çıkan Solbakken, bu maçlarda 11 kez rakip fileleri havalandırdı, 8 de asist yaptı.

Galatasaray haberleri | Solbakken geliyor Babel ve Feghouli gidiyor!

Son 3 sezondur takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu, Norveç Milli Takımı'nın da iki kez formasını giydi. Rosenborg altyapısından yetişen genç futbolcu, 2018'de Ranheim'a, 2020'de de 65 bin euro bedelle Bodo Glimt'e imza attı. Bu arada Solbakken için İtalya, Fransa ve Belçika'dan da transfer teklifleri olduğu ileri sürülüyor.

Galatasaray haberleri | Solbakken geliyor Babel ve Feghouli gidiyor!

Profesyonel kariyerinde Ranheim ve Bodo Glimt formaları giyen Ola Solbakken, iki takım ile toplam 103 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Norveçli kanat oyuncusu, 22 de asist yaptı. Kariyerinde kırmızı kart görmeyen 23 yaşındaki futbolcu, 8 kez sarardı. Hızı ve teknik kapasitesiyle öne çıkan yıldız oyuncu, her iki kanatta oynamasının yanı sıra savunmaya verdiği destekle de dikkat çekiyor

Galatasaray haberleri | Solbakken geliyor Babel ve Feghouli gidiyor!

BABEL VE FEGHOULI YOLCU!

Solbakken için kadrosundan en az 1 yabancı ile yollarını ayırması gereken G.Saray, çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunda 14 yabancı bulundurabilecek olan sarı-kırmızılıların Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak istediği öğrenildi. Cimbom, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan iki futbolcuyu ocakta göndermek isterken, Babel yıllık 2.5 milyon euro, Feghouli de 3.75 milyon euro net kazanıyor. Babel bu sezon ligde 11 maçta skora katkı sağlayamadı. Feghouli 13 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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