Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!

Profesyonel kariyerinde Ranheim ve Bodo Glimt formaları giyen Ola Solbakken, iki takım ile toplam 103 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Norveçli kanat oyuncusu, 22 de asist yaptı. Kariyerinde kırmızı kart görmeyen 23 yaşındaki futbolcu, 8 kez sarardı. Hızı ve teknik kapasitesiyle öne çıkan yıldız oyuncu, her iki kanatta oynamasının yanı sıra savunmaya verdiği destekle de dikkat çekiyor