Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!

Bu sezon kanat oyuncuları beklentinin altında kalan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Bodo Glimt formasıyla Norveç Ligi'nin öne çıkan isimlerinden olan Ola Solbakken'e kanca attı.
Kulübüyle 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Aslan, ilk teması da kurdu. Galatasaraylı yöneticiler, yıldız oyuncunun bonservis bedeli konusunda Bodo Glimt'e 3 milyon euro önerdi. Bodo'da bu sezon 36 resmi maça çıkan Solbakken, bu maçlarda 11 kez rakip fileleri havalandırdı, 8 de asist yaptı.
Son 3 sezondur takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu, Norveç Milli Takımı'nın da iki kez formasını giydi. Rosenborg altyapısından yetişen genç futbolcu, 2018'de Ranheim'a, 2020'de de 65 bin euro bedelle Bodo Glimt'e imza attı. Bu arada Solbakken için İtalya, Fransa ve Belçika'dan da transfer teklifleri olduğu ileri sürülüyor.