GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Galatasaray Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Uruguaylı kalecininin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği duyuruldu. Christian Luyindama'nın MR tetkiklerinin ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından çarşamba günü gerçekleştirilecek.

📜İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."

MUSLERA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK❓

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'nın 8-12 hafta içerisinde yapılacak yoğun tedavi programının ardından sahalara dönecek.

11 MAÇ KAÇIRACAK

Uruguaylı Fernando Muslera'nın martın ilk haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

İŞTE MUSLERA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR👇

Galatasaray - Başakşehir

Adana Demir - Galatasaray

Galatasaray - Antalyaspor

Galatasaray - Giresunspor

Hatayspor - Galatasaray

Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray - Trabzonspor

Alanyaspor - Galatasaray

Galatasaray - Kayserispor

Göztepe - Galatasaray

Galatasaray - Çaykur Rizespor