Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda mağlubiyetten çok Muslera'nın sakatlığı üzüntü yaratı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada Uruguaylı file bekçisinin sol diz iç yan bağlarında ileri derece yırtık, ön çağraz bağlarında ise esneme tespit edildiği açıklandı. Peki Muslera ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı... (Kemal Tamtürk / ÖZEL HABER)

KEMAL TAMTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 14:31
GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Galatasaray Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Uruguaylı kalecininin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği duyuruldu. Christian Luyindama'nın MR tetkiklerinin ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından çarşamba günü gerçekleştirilecek.

📜İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."

MUSLERA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'nın 8-12 hafta içerisinde yapılacak yoğun tedavi programının ardından sahalara dönecek.

11 MAÇ KAÇIRACAK

Uruguaylı Fernando Muslera'nın martın ilk haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

İŞTE MUSLERA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR👇

Galatasaray - Başakşehir
Adana Demir - Galatasaray
Galatasaray - Antalyaspor
Galatasaray - Giresunspor
Hatayspor - Galatasaray
Galatasaray - Kasımpaşa
Galatasaray - Trabzonspor
Alanyaspor - Galatasaray
Galatasaray - Kayserispor
Göztepe - Galatasaray
Galatasaray - Çaykur Rizespor

DİĞER
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin kızları Leyla’nın kırkı çıktı! Bergüzar Korel doğum anı ile ilgili çok özel fotoğraflar paylaştı!
Esenyurt'taki asansör sapığı tutuklandı! Tecavüz girişimi öncesi kan donduran plan
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor