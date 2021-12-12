Galatasaray'dan Solbakken bombası! Temasa geçildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde takviye istediği mevkilerinden birisisinin sağ açık olduğunu yönetime bildirdi. Bunun ardından harekete geçen Sarı-Kırmızılı kurmaylar aradığı ismi Norveç Ligi'nde buldular.
SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen 23 yaşındaki Ole Solbakken için menajeri ile temasa geçildi. Solbakken'in 2022'de sözleşmesinin bitiyor olması da büyük bir avantaj.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ...
Takvim'in haberine göre; 2 kez Norveç forması giyen Solbakken'in menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği cüzi bir bonservis bedeli ile bu transferin tamamlanabileceği bilgisi geldi. Yönetim, önümüzdeki günlerde Bodo Glimt ile de masaya oturacak.