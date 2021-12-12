Galatasaray'dan Solbakken bombası! Temasa geçildi

Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen 23 yaşındaki Ole Solbakken için menajeri ile temasa geçildi. Solbakken'in 2022'de sözleşmesinin bitiyor olması da büyük bir avantaj.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ...

Takvim'in haberine göre; 2 kez Norveç forması giyen Solbakken'in menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği cüzi bir bonservis bedeli ile bu transferin tamamlanabileceği bilgisi geldi. Yönetim, önümüzdeki günlerde Bodo Glimt ile de masaya oturacak.