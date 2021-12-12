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Galatasaray'dan Solbakken bombası! Temasa geçildi

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalmayı başardı. Bir yandan da transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim sağ kanada takviye istedi. Yönetim Bodo Glimt'in 23 yaşındaki milli sağ açığı Solbakken için menajeri ile temasa geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
Galatasaray'dan Solbakken bombası! Temasa geçildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde takviye istediği mevkilerinden birisisinin sağ açık olduğunu yönetime bildirdi. Bunun ardından harekete geçen Sarı-Kırmızılı kurmaylar aradığı ismi Norveç Ligi'nde buldular.

Galatasaray'dan Solbakken bombası! Temasa geçildi

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen 23 yaşındaki Ole Solbakken için menajeri ile temasa geçildi. Solbakken'in 2022'de sözleşmesinin bitiyor olması da büyük bir avantaj.

Galatasaray'dan Solbakken bombası! Temasa geçildi

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ...

Takvim'in haberine göre; 2 kez Norveç forması giyen Solbakken'in menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği cüzi bir bonservis bedeli ile bu transferin tamamlanabileceği bilgisi geldi. Yönetim, önümüzdeki günlerde Bodo Glimt ile de masaya oturacak.

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