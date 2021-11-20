SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Valmir Veliu!

Hem Galatasaray'da hem de milli takımda oynadığı futbolla Fransız ekiplerini peşinden koşturan Kerem Aktürkoğlu'nu astronomik bonservis ücretiyle satmaya hazırlanan Galatasaray'ın Valmir Veliu ile yeni bir yıldız yaratma peşinde olduğu aktarılırken, oyuncunun hızından ve yeteneklerinden çok etkilenen Terim'in yönetime 'elinizi çabuk tutun' bilgisini ilettiği vurgulandı.

Topla dripling konusunda ülkesinin en iyisi yakıştırmaları alan Veliu, İsviçre ile oynanan hazırlık maçında 34.1 km/s hızına ulaşırken, bu istatistik Meksika'da yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en hızlı 10 futbolcusu arasına girmesine yeterli oldu. Hız anlamında Ronaldo (33.6) ve Messi'yi (32.5) kapışan süper yeteneğin ocak ayında Süper Lig'e geleceği tahmin edilirken, menajer Rahman Kıçe'nin Veliu için en doğru kararı vereceği teklifleri değerlendirmeye aldığı bilgisine ulaşıldı.