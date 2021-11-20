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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Valmir Veliu!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon istedikleri performansı gösteremeyen Beşiktaş ile Galatasaray, yönünü devre arası transfer dönemine çevirdi. İki ezeli rakip, kadrosuna takviye yapmak için araştırmalarını sürdürürken 21 yaşındaki Valmir Veliu için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... (BJK GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 09:55
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Valmir Veliu!

Ocak ayı transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş ve Galatasaray sürpriz bir isme talip oldu. Vatan'da yer alan habere göre Cyle Larin ile bir türlü yeni sözleşme imzalayamayan ve Kanadalı futbolcunun Premier Lig'e gidişini bekleyen Beşiktaş iyi bir kanat forvet arayışlarını sürdürürken, şampiyon teknik adam Sergen Yalçın'ın Ahmet Nur Çebi'ye Valmir Veliu'nun adını verdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Valmir Veliu!

Kosova U21 takımıyla 7 maça çıktıktan sonra, 54 yaşındaki teknik adam Primoz Gliha tarafından A Milli Takım'a dahil edilen Veliu'nin kendi kulübü Llapi'de 14 maçta 5 gol 3 asist yapması Süper Lig devlerinin de dikkatini çekerken, 21 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ın scoutlarının markaj altına aldığı bildirildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Valmir Veliu!

Fürth, Schalke ve Freiburg'un göz hapsine aldığı Valmir Veliu için elini çabuk tutmak isteyen siyah-beyazlılar oyuncunun menajeri Rahman Kıçe'yle temasa geçerken, Arda Turan'ı teknik heyete katmak isteyen Fatih Terim'in de Veliu alternatifini değerlendirdiği ifade edildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Valmir Veliu!

Hem Galatasaray'da hem de milli takımda oynadığı futbolla Fransız ekiplerini peşinden koşturan Kerem Aktürkoğlu'nu astronomik bonservis ücretiyle satmaya hazırlanan Galatasaray'ın Valmir Veliu ile yeni bir yıldız yaratma peşinde olduğu aktarılırken, oyuncunun hızından ve yeteneklerinden çok etkilenen Terim'in yönetime 'elinizi çabuk tutun' bilgisini ilettiği vurgulandı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Valmir Veliu!

Topla dripling konusunda ülkesinin en iyisi yakıştırmaları alan Veliu, İsviçre ile oynanan hazırlık maçında 34.1 km/s hızına ulaşırken, bu istatistik Meksika'da yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en hızlı 10 futbolcusu arasına girmesine yeterli oldu. Hız anlamında Ronaldo (33.6) ve Messi'yi (32.5) kapışan süper yeteneğin ocak ayında Süper Lig'e geleceği tahmin edilirken, menajer Rahman Kıçe'nin Veliu için en doğru kararı vereceği teklifleri değerlendirmeye aldığı bilgisine ulaşıldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Valmir Veliu!

VALMIR VELIU KİMDİR?

4 Haziran 2000 tarihinde Kosova'da dünyaya gelen Valmir Veliu, kariyerine Ramiz Sadiku altyapısında başladı. 2018'de FC Llapi'ye transfer olan genç kanat, Kosova Milli Takımı'nda bir kez forma giydi. Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız adayının güncel piyasa değeri ise 200 bin euro...

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