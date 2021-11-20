SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Valmir Veliu!

Ocak ayı transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş ve Galatasaray sürpriz bir isme talip oldu. Vatan'da yer alan habere göre Cyle Larin ile bir türlü yeni sözleşme imzalayamayan ve Kanadalı futbolcunun Premier Lig'e gidişini bekleyen Beşiktaş iyi bir kanat forvet arayışlarını sürdürürken, şampiyon teknik adam Sergen Yalçın'ın Ahmet Nur Çebi'ye Valmir Veliu'nun adını verdiği ortaya çıktı.
Kosova U21 takımıyla 7 maça çıktıktan sonra, 54 yaşındaki teknik adam Primoz Gliha tarafından A Milli Takım'a dahil edilen Veliu'nin kendi kulübü Llapi'de 14 maçta 5 gol 3 asist yapması Süper Lig devlerinin de dikkatini çekerken, 21 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ın scoutlarının markaj altına aldığı bildirildi.
Fürth, Schalke ve Freiburg'un göz hapsine aldığı Valmir Veliu için elini çabuk tutmak isteyen siyah-beyazlılar oyuncunun menajeri Rahman Kıçe'yle temasa geçerken, Arda Turan'ı teknik heyete katmak isteyen Fatih Terim'in de Veliu alternatifini değerlendirdiği ifade edildi.