GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fatih Terim'in derbi karnesi!

Galatasaray tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 68 müsabaka oynadı.

FATİH TERİM FENERBAHÇE KARŞISINDA 33. KEZ DERBİYE ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 68 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 18 mağlubiyet gördü.

Fenerbahçe karşısında 33 derbiGalatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 35 derbide ise 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.