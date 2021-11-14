Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan düğmeye bastı! Forvete 2 aday: Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz... (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan düğmeye bastı! Forvete 2 aday: Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz... (GS spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed’i satmayı planlayan sarı-kırmızılı ekibin listesinde ilk sırada Norwich’ten Teemu Pukki var. Ayrıca scout ekibi de Blakburn’de parlayan Ben Brereton Diaz’ı teknik direktör Fatih Terim’in önüne getirdi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan düğmeye bastı! Forvete 2 aday: Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz... (GS spor haberi)

Galatasaray forvet hattında büyük bir değişime imza atmaya hazırlanıyor. Devre arasında Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye yeniden gönderilmesi gündemde... Mostafa Mohamed'e Fransa'dan ciddi talipler var. Kiralık forma giyen Halil Dervişoğlu'nun da bonservisinin yüksek olması nedeniyle arayışlar hızlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan düğmeye bastı! Forvete 2 aday: Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz... (GS spor haberi)

Devre arasında en az bir takviye yapmak isteyen Cimbom'un listesinin ilk sırasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City forması giyen Teemu Pukki var. Norwich'in başına geçmesi beklenen Frank Lampard'ın Finli forveti göndermeyi planladığı belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan düğmeye bastı! Forvete 2 aday: Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz... (GS spor haberi)

Bu nedenle 31 yaşındaki Teemu Pukki'nin, Galatasaray'a transfer olma olasılığı yüksek görülüyor. Bununla birlikte Galatasaray'ın scout ekibi de teknik direktör Fatih Terim'in önüne bir isim getirdi…

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan düğmeye bastı! Forvete 2 aday: Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz... (GS spor haberi)

Champiosnhip takımlarından Blackburn'da 17 maçta 13 gol ve 1 asistle oynayan Ben Brereton Diaz'ın gözlemci raporları tecrübeli teknik adama sunuldu. Terim ayrıca önceki gece Şili'nin Paraguay'ı deplasmanda 1-0 yendiği Dünya Kupası grup eleme maçını TV'den izledi. 22 yaşındaki oyuncunun ciddi bir potansiyeli olduğuna karar veren Fatih Terim, forvet listesine Şilili forveti de yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan düğmeye bastı! Forvete 2 aday: Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz... (GS spor haberi)

DIAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 18.04.1999 Ülkesi: Şili Mevki: Santrfor Kontrat: 30.06.2022 Performans: 166M/33G/17A

Stoke, Nottingham ve Blackburn formaları giyen Ben Brereton Diaz'ın performansı ve yaşının genç olması teknik direktör Fatih Terim'in oldukça ilgisini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan düğmeye bastı! Forvete 2 aday: Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz... (GS spor haberi)

PUKKI KİMDİR?

Doğum tarihi: 29.03.1990 Ülkesi: Finlandiya Mevki: Santrfor Kontrat: 30.06.2022 Performans: 483M/183G/62A

Sevilla, Helsinki, Schalke, Celtic, Brondby ve Norwich formaları giyen Pukki'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Finli futbolcu bu sezon ligde 11 maçta 3 gol attı.

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