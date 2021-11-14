GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan düğmeye bastı! Forvete 2 aday: Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz... (GS spor haberi)

Champiosnhip takımlarından Blackburn'da 17 maçta 13 gol ve 1 asistle oynayan Ben Brereton Diaz'ın gözlemci raporları tecrübeli teknik adama sunuldu. Terim ayrıca önceki gece Şili'nin Paraguay'ı deplasmanda 1-0 yendiği Dünya Kupası grup eleme maçını TV'den izledi. 22 yaşındaki oyuncunun ciddi bir potansiyeli olduğuna karar veren Fatih Terim, forvet listesine Şilili forveti de yazdı.
DIAZ KİMDİR?
Doğum tarihi: 18.04.1999 Ülkesi: Şili Mevki: Santrfor Kontrat: 30.06.2022 Performans: 166M/33G/17A
Stoke, Nottingham ve Blackburn formaları giyen Ben Brereton Diaz'ın performansı ve yaşının genç olması teknik direktör Fatih Terim'in oldukça ilgisini çekti.
PUKKI KİMDİR?
Doğum tarihi: 29.03.1990 Ülkesi: Finlandiya Mevki: Santrfor Kontrat: 30.06.2022 Performans: 483M/183G/62A
Sevilla, Helsinki, Schalke, Celtic, Brondby ve Norwich formaları giyen Pukki'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Finli futbolcu bu sezon ligde 11 maçta 3 gol attı.