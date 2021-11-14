GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan düğmeye bastı! Forvete 2 aday: Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz... (GS spor haberi)

Galatasaray forvet hattında büyük bir değişime imza atmaya hazırlanıyor. Devre arasında Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye yeniden gönderilmesi gündemde... Mostafa Mohamed'e Fransa'dan ciddi talipler var. Kiralık forma giyen Halil Dervişoğlu'nun da bonservisinin yüksek olması nedeniyle arayışlar hızlandı.

Devre arasında en az bir takviye yapmak isteyen Cimbom'un listesinin ilk sırasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City forması giyen Teemu Pukki var. Norwich'in başına geçmesi beklenen Frank Lampard'ın Finli forveti göndermeyi planladığı belirtiliyor.