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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan İrfan Can Eğribayat harekatı! Ocakta teklif... İrfan Can Eğribayat kimdir?

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayındaki ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısına iddiasını artırarak girmeyi planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre eksikleri belirleyen Aslan, Fernando Muslera'nın arkasına kaleci transferi yapmak için kolları sıvadı. Kaleye yerli bir ismi transfer etmek isteyen Cimbom, İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye teklif yapacak. Peki Galatasaray'ın transfer gündemindeki İrfan Can Eğribayat kimdir? İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:04 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:06
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan İrfan Can Eğribayat harekatı! Ocakta teklif... İrfan Can Eğribayat kimdir?

Ocak ayındaki ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasara'ın listesi şekillenmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda kaleci mevkisine takviye yapılması amaçlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan İrfan Can Eğribayat harekatı! Ocakta teklif... İrfan Can Eğribayat kimdir?

Yoğun fikstürde dinlenmeden üst üste maçlara çıkan Fernando Muslera'nın arkasına yerli bir kaleci transferi yapmak isteyen Cimbom, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan İrfan Can Eğribayat harekatı! Ocakta teklif... İrfan Can Eğribayat kimdir?

İRFAN CAN EĞRİBAYAT GÜNDEME ALINDI!
Türkiye'nin haberine göre; Genç ve potansiyeli yüksek bir file bekçisini kadroya katmak isteyen Galatasaray, İrfan Can Eğribayat'ta karar kıldı. Yönetimin, ocak ayında 23 yaşındaki eldiven için Göztepe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan İrfan Can Eğribayat harekatı! Ocakta teklif... İrfan Can Eğribayat kimdir?

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR!
İzmir ekibine takas ve üzerine para teklif edilecek. Göztepe'nin İrfan'ı bırakmaya sıcak bakmadığı bilinse de genç kalecinin Galatasaray forması giymeye çok istekli olması Aslan'ın elini güçlendiriyor. Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta forma giyen genç file bekçisi kalesinde 18 gol gördü.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan İrfan Can Eğribayat harekatı! Ocakta teklif... İrfan Can Eğribayat kimdir?

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?
İrfan Can Eğribayat 30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Adanaspor altyapısında futbola başlayan başarılı eldiven, 2015 senesinde A takıma yükselme başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan İrfan Can Eğribayat harekatı! Ocakta teklif... İrfan Can Eğribayat kimdir?

İrfan Can, 2020 yılı yaz transfer sezonunda Göztepe'ye transfer oldu. Sağ ayağını kullanan 1,93 cm boyundaki kalecinin piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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