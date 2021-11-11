GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan İrfan Can Eğribayat harekatı! Ocakta teklif... İrfan Can Eğribayat kimdir?

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR!

İzmir ekibine takas ve üzerine para teklif edilecek. Göztepe'nin İrfan'ı bırakmaya sıcak bakmadığı bilinse de genç kalecinin Galatasaray forması giymeye çok istekli olması Aslan'ın elini güçlendiriyor. Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta forma giyen genç file bekçisi kalesinde 18 gol gördü.