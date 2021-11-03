Galatasaray Lokomotiv maçı için TFF'ye 'kapasite resti' çeken Cimbom ne ceza alacak?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı öncesi TFF'yle sarı kırmızılı kulüp arasında limit krizi yaşanıyor...

Pandemi süreci nedeniyle alınan karara göre, 9 Kasım'dan sonra statlara yüzde 100 kapasiteyle taraftar alınabilecek. Fakat, Galatasaray, kritik Lokomotiv maçı nedeniyle 5 gün öncesi için TFF'ye kapasite başvurusunda bulundu. Bu talebi TFF'den ret yiyen sarı kırmızılı ekipten flaş bir hamle geldi.

TFF'nin reddine rağmen stada % 100 kapasiteyle taraftar alınacağını sosyal medyadan açıklayan Cimbom, taraftarlaı takımı desteklemeleri için stada davet etti.



İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:

Peki, Galatasaray limit kuralını çiğnemesi sonrası ne ceza alacak?

TFF YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

TFF'nin stadyumlara giriş şartları ve talimatları çerçevesinde yayınladığı yönetmelik şu şekilde:

MADDE 49 - USULSÜZ SEYİRCİ ALMA ve MERDİVEN BOŞLUKLARININ BOŞ BIRAKILMAMASI



(1) Stadyuma giren seyirci sayısı hakkında gerçeğe aykırı belge düzenleyen, beyanda bulunan, stadyuma seyirciyi biletsiz olarak veya bilet yerine herhangi bir belge ile sokan, stadyuma veya tribüne kapasitesi üzerinde seyirci alan veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan kulüplere Süper Lig için 100.000.-TL'den 200.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 26.000.-TL'den 65.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 13.000.-TL'den 26.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 6.500.- TL'den 13.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

UEFA KARARI YEREL YÖNETİME BIRAKIYOR

Stadyum limitleriyle ilgili pandemi sürecinde UEFA'nın yayınladığı protokolde ise konuyla ilgili "UEFA maçlarında stadyumlara taraftar alınması ve maksimum taraftar limiti ulusal/yerel yönetimlerin kararıdır" ifadeleri yer alıyor.







FATİH TERİM "UYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan, Lokomotiv maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, maçın tam seyirci kapasitesiyle oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna yaptıkları başvurunun kabul edilmediğini anlatarak şöyle konuşmuştu:

"Galatasaray Kulübü olarak pandemi süreci başladığından itibaren tüm mevzuatlara uyduk, uymaya da devam ediyoruz. Rakiplerimizin üçer dörder bin taraftar aldığı durumlarda daha biz Ali Sami Yen'de TFF ne demişse onlara uyduk. Bugün Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından alınan bu karara da uyarız. Yüzde 100 kapasiteye 9 Kasım'da geçiliyor ama 4 Kasım'da geçilemiyor. Federasyonumuzun bu 5 gün için bildiği bir şey var ki biz de saygıyla karşılıyoruz. 5 gün için merak etmiyor değiliz ama yine uyacağız. Ancak ben 20-25 bin kişinin 50 bin kişilik bir efekt yaratacağını düşünüyorum. Ali Sami Yen'de biz bunlara alışkınız."

BENZER OLAYLARDA CEZA VERİLMİŞTİ

Pandemi döneminde oynanan ve seyirci limitine uyulmayan bazı maçlarda yönetmelik gereği ceza verilmiş ve bu cezalar resmi olarak açıklanmıştı.

6 Mart 2021'de TFF 1. Lig'de oynanan Bandırmaspor - Altınordu maçında seyirci yasağına uyulmamış, sonrasında TFF'den Bandırmaspor'a 13 bin TL para cezası verilmişti.

İşte o açıklama:

"ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 06.03.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

İKİ TAKIMA 65'ER BİN CEZA

Tam kapanma sürecinde oynanan Giresunspor - Akhisarspor ve Adana Demirspor - Balıkesirspor maçlarında ise tribünlere taraftarlar alınmış sonrasında PFDK'ya sevk edilen ev sahibi ekipler 65'er bin TL para cezasına çarptırılmışlardı.





GÜRCAN BİLGİÇ: HAKLILAR

Bu gelişmeyi ilgili A Spor canlı yayınında değerlendiren usta yorumcu Gürcan Bilgiç ise "Muhtemelen TFF Sağlık Kurulu'nun onayı veya tavsiyesiyle Galatasaray'ın başvurusu reddedilmiştir diye düşünüyorum. Süper Lig için bir eşitsizlik de yaratmayacaktır. Para cezası ile halledebileceklerini düşünmüşlerdir. Bence de tam kapasite olması lazımdı, Galatasaray haklı" şeklinde konuştu.



ATİLLA TÜRKER: PARA CEZASI GELİR

TFF ile Galatasaray arasındaki bu krizle ilgili yorumda bulunan spor yazarı Atilla Türker ise şunları söyledi:

"Ortada çok net bir restleşme var. Büyük ihtimal para cezası gelir. Hoş bir durum değil. Galatasaray, haklı olarak taraftarını göz önünde bulunduruyor. Belli ki para cezasını göz önüne almış. Taraftar desteğini alabilmek için böyle bir uygulamaya gidiyor."