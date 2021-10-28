SPOR HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Adil, şeffaf ve yetkin..."

Galatasaray TV'ye konuşan Remzi Sanver, "Beşiktaş maçında VAR ve sahadaki hakemlerin takımımızın sergilediği performansa olumsuz etkisini elbette görüyoruz ama Beşiktaş'ın haklı galibiyetine karşı bunların arkasına sığınacak basitlikte bir kulüp değiliz. Her şeyden evvel değerli rakibimiz Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Ayrıca ortaya çıkan sonuçtan kendi derslerimizi de çıkartıyoruz." dedi.

"ADİL, ŞEFFAF VE YETKİN..."

Sanver, "Meselemiz kronikleşmiş sorunları ortadan kaldıracak bir düzen değişikliğidir. Maçları sahadaki futbol performansıyla hak eden takımın kazanmasını sağlayacak, adil, şeffaf ve yetkin bir hakemlik sisteminin kurulmasıdır." ifadelerini kullandı.