GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed hamlesi! Tam 2 katına...

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Mostafa Mohamed, tam 14 maçlık suskunluğunu Çaykur Rizespor karşısında bozarak kendine geldi. Mısırlı futbolcu, attığı 2 golle 3-2'lik zaferin mimarı oldu.
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Mostafa Mohamed, tam 14 maçlık suskunluğunu Çaykur Rizespor karşısında bozarak kendine geldi. Mısırlı futbolcu, attığı 2 golle 3-2'lik zaferin mimarı oldu.
23 yaşındaki genç forvet, gollerine Konyaspor karşısında da devam etti. Mohamed, henüz 4. dakikada takipçiliğini konuşturarak, topu filelere gönderdi. Karşılaşmadaki tek golün sahibi olan Mohamed, 3 puanı getiren isim oldu.
YENİ SÖZLEŞME KARARI!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da son dönemde formuyla dikkat çeken Mustafa Muhammed için karar verildi. Cim-Bom'da kiralık olarak oynayan futbolcunun bonservisi alınacak ve Mısırlı golcü, sarı-kırmızılılar ile yeni bir sözleşme yapacak.
4 MİLYON DOLARLIK OPSİYON DEVREYE GİRECEK
Teknik direktör Fatih Terim, 23 yaşındaki forvetin opsiyonun kullanılmasını yönetimden istedi. Geçen sezonun devre arasında Zamalek'ten kiralanan Mısırlı golcünün geleceği konusundaki belirsizliği ortadan kaldıran Terim'in isteği yerine getirilecek ve Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık opsiyonu devreye girecek.
MAAŞI EN AZ 2 KATINA ÇIKACAK
Sarı-kırmızılılar, 4 milyon doları yatırıp yetenekli futbolcunun bonservisine sahip olacak. Oyuncu ile de uzun süreli bir anlaşma planlandığı ve Muhammed'e hatırı sayılır zam yapılacağı öğrenildi. Buna göre bu sezon 750 bin dolara oynayan Muhammed'in ücretinin en az iki katına çıkarılmasının gündemde olduğu belirtildi.
AYRILIĞI KAFASINDAN SİLDİ!
Yaz döneminde Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Mustafa Muhammed'in Galatasaray'dan gitme fikrini kafasından silmesinin performansında etkili olduğu belirtildi.Ailesini de Mısır'dan getiren ve özel hayatına fazlasıyla dikkat eden genç forvetin bu konsantrasyonu yeniden forma girmesini sağladı.