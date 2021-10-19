GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed hamlesi! Tam 2 katına...

MAAŞI EN AZ 2 KATINA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılılar, 4 milyon doları yatırıp yetenekli futbolcunun bonservisine sahip olacak. Oyuncu ile de uzun süreli bir anlaşma planlandığı ve Muhammed'e hatırı sayılır zam yapılacağı öğrenildi. Buna göre bu sezon 750 bin dolara oynayan Muhammed'in ücretinin en az iki katına çıkarılmasının gündemde olduğu belirtildi.