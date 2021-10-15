Kupalar istiyorum

Kopenhag'tan 7 milyon Euro'ya transfer edilen Victor Nelsson, beIN Sports'a konuştu. Danimarkalı stoper, "Avrupa Ligi'nde çok iyi 2 maç oynadık. Topla iyi oynamamız bunu sağladı. Grup lideriyiz ve lider çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sene ligi ve Avrupa kupasını kazanmak hedefim. Ancak sadece bu sene değil, 2-3 yıl için de hedefim de bu" diye konuştu. Fatih Terim'i çok sevdiğini söyleyen Nelsson, "Benim için bir baba gibi. Oyunda ve antrenmanda çok fazla beklenti içinde" dedi. Nelsson, taraftarlara da hayran kaldığını belirtti.