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GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı öncesi Ruslardan skandal seyirci kararı!

Galatasaray'ın 21 Ekim Perşembe günü deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Rus ekibinden flaş bir seyirci kararı geldi. Lokomotiv Moskova Kulübü, deplasman biletlerinin yalnızca Rusya'da yaşayan futbolseverlere satılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:08
GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı öncesi Ruslardan skandal seyirci kararı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. sınavında 21 Ekim Perşembe günü Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Rus kulübünden ise skandal bir seyirci kararı geldi.

Rus ekibinin yetkilileri, takımlarını deplasmanda desteklemek isteyen Galatasaraylı taraftarları üzecek bir karara imza atarak, sadece Rusya'da yaşayan futbolseverlerin deplasman tribününde yer alacağını duyurdu. Ajansspor'un haberine göre; bilet satışları Galatasaray yönetiminin inisiyatifine de bırakılmadı.

Öte yandan Rus ekibi, maça gelecek seyircilere aşı ve son 6 ay içindeki corona virüsü test sonuçlarını gösteren bir kod zorunluluğu getirdi.

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