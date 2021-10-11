GALATASARAY HABERLERİ - Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı öncesi Ruslardan skandal seyirci kararı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. sınavında 21 Ekim Perşembe günü Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Rus kulübünden ise skandal bir seyirci kararı geldi.

Rus ekibinin yetkilileri, takımlarını deplasmanda desteklemek isteyen Galatasaraylı taraftarları üzecek bir karara imza atarak, sadece Rusya'da yaşayan futbolseverlerin deplasman tribününde yer alacağını duyurdu. Ajansspor'un haberine göre; bilet satışları Galatasaray yönetiminin inisiyatifine de bırakılmadı.

Öte yandan Rus ekibi, maça gelecek seyircilere aşı ve son 6 ay içindeki corona virüsü test sonuçlarını gösteren bir kod zorunluluğu getirdi.