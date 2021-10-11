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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a para yağacak! Transfer...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da stadyum isim hakkı konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların, Türk Telekom ile anlaşmanın sona ermesinin ardından önemli bir atılım yaptığı ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas'ın yürüttüğü çalışmalarda yeni sponsordan dev bir gelirin elde edileceği ve gelecek paranın bir kısmının transferde kullanılacağı öğrenildi. İşte o gelir ve flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:22
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a para yağacak! Transfer...

Sarı kırmızılılar önemli bir anlaşmanın eşiğinde. Türk Telekom ile stadın isim sponsorluğu anlaşması geçtiğimiz günlerde sona eren Galatasaray Kulübü bir süredir yeni sponsorluk için görüşme halindeydi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a para yağacak! Transfer...

Bizzat Başkan Burak Elmas'ın yürüttüğü çalışmalarda sona gelindiği ve yeni sponsor firmanın isminin yapılacak mali genel kurulda açıklanabileceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a para yağacak! Transfer...

YABANCI FİRMA ÖNDE
Türkiye'nin haberine göre; Yönetim bu konuda ser verip sır vermezken bir havayolu ve bir de e-Ticaret firmasıyla pazarlıklar devam ediyordu. Son dönemde ise yabancı bir hava yolu firmasının devreye girdiği ve çok cazip bir öneride bulunduğu öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a para yağacak! Transfer...

80 MİLYON EURO...
Firmanın adı gibi rakamlar da sır gibi saklanırken kulislerde anlaşmanın 5+5 yıllık olacağı kasaya 80 milyon euro gibi bir rakam gireceği konuşuluyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a para yağacak! Transfer...

TRANSFERE BÜTÇE AYRILACAK!
Dev bir anlaşmaya imza atacak olan Galatasaray'da yönetimin, yeni sponsorluktan gelecek paranın bir kısmını transferde kullanacağı belirtildi.

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