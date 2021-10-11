GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a para yağacak! Transfer...

Sarı kırmızılılar önemli bir anlaşmanın eşiğinde. Türk Telekom ile stadın isim sponsorluğu anlaşması geçtiğimiz günlerde sona eren Galatasaray Kulübü bir süredir yeni sponsorluk için görüşme halindeydi.

YABANCI FİRMA ÖNDE

Türkiye'nin haberine göre; Yönetim bu konuda ser verip sır vermezken bir havayolu ve bir de e-Ticaret firmasıyla pazarlıklar devam ediyordu. Son dönemde ise yabancı bir hava yolu firmasının devreye girdiği ve çok cazip bir öneride bulunduğu öne sürüldü.