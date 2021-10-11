GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a para yağacak! Transfer...

Sarı kırmızılılar önemli bir anlaşmanın eşiğinde. Türk Telekom ile stadın isim sponsorluğu anlaşması geçtiğimiz günlerde sona eren Galatasaray Kulübü bir süredir yeni sponsorluk için görüşme halindeydi.
Sarı kırmızılılar önemli bir anlaşmanın eşiğinde. Türk Telekom ile stadın isim sponsorluğu anlaşması geçtiğimiz günlerde sona eren Galatasaray Kulübü bir süredir yeni sponsorluk için görüşme halindeydi.
Bizzat Başkan Burak Elmas'ın yürüttüğü çalışmalarda sona gelindiği ve yeni sponsor firmanın isminin yapılacak mali genel kurulda açıklanabileceği öğrenildi.
YABANCI FİRMA ÖNDE
Türkiye'nin haberine göre; Yönetim bu konuda ser verip sır vermezken bir havayolu ve bir de e-Ticaret firmasıyla pazarlıklar devam ediyordu. Son dönemde ise yabancı bir hava yolu firmasının devreye girdiği ve çok cazip bir öneride bulunduğu öne sürüldü.
80 MİLYON EURO...
Firmanın adı gibi rakamlar da sır gibi saklanırken kulislerde anlaşmanın 5+5 yıllık olacağı kasaya 80 milyon euro gibi bir rakam gireceği konuşuluyor.
TRANSFERE BÜTÇE AYRILACAK!
Dev bir anlaşmaya imza atacak olan Galatasaray'da yönetimin, yeni sponsorluktan gelecek paranın bir kısmını transferde kullanacağı belirtildi.