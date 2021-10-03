Son dakika spor haberi: Rizespor Galatasaray maçında faul tartışması! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadele 3-2 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı.



Karşılaşmanın son anlarına 2-2 beraberlikle girilirken, 90+11. dakikada Morutan takımına galibiyeti getiren isim oldu. Diagne'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte topla buluşan genç futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Aslan'ın, Morutan ile 90+11. dakikada bulduğu gol tartışmaları beraberinde getirdi.



İşte çok tartışılan o pozisyon...







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır