Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Rizespor Galatasaray maçında faul tartışması! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberi: Rizespor Galatasaray maçında faul tartışması! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadelede tarihe geçen anlar yaşandı. Mücadelenin 90+11. dakikasında Morutan'ın attığı golle 3-2 galip gelen Aslan kritik virajı kayıpsız döndü. Morutan'ın attığı golde Rizespor cephesi maçın hakemi Ali Palabıyık'a yoğun bir şekilde faul itirazında bulundu. İşte çok tartışılan o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 21:20 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 21:37
Son dakika spor haberi: Rizespor Galatasaray maçında faul tartışması! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadele 3-2 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın son anlarına 2-2 beraberlikle girilirken, 90+11. dakikada Morutan takımına galibiyeti getiren isim oldu. Diagne'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte topla buluşan genç futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Aslan'ın, Morutan ile 90+11. dakikada bulduğu gol tartışmaları beraberinde getirdi.

İşte çok tartışılan o pozisyon...



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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