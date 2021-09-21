Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim Mbaye Diagne'ye cezayı Trabzonspor maçı öncesi kesmiş!

Mbaye Diagne'nin sezona iyi bir giriş yapmasına karşın son dönemde forma şansı bulamamasının disiplinsiz davranışlarından kaynaklandığı ifade edildi. Özellikle de geçen hafta Trabzonspor yolculuğu öncesi takım otobüsünü kaçırmasının bunda etkili olduğu öğrenildi.



Senegalli golcünün takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim'in, 17:05'te takım otobüsünden havalimanına hareket etmesini istediği kaydedildi. Havalimanına Florya'dan özel aracıyla yetişen Diagne burada takıma katıldı ancak Trabzon ve Lazio maçlarında süre alamadı.



İlk 11'deki formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran Senegalli forvet, sosyal medya hesabından siyah ekran ve Halil'in babasını hedef alan garip paylaşımlar yapmaya başladı. Disiplinsiz tavırları ile kredisini tüketen Diagne son Alanyaspor maçında da kadro dışı bırakıldı.



Diagne, Sacha Boey ile birlikte Limuzin'e benzeyen lüks bir arabanın içinden fotoğraf paylaştı ve keyfinin yerinde olduğunu ortaya koydu.

Fatih Terim, Alanya maçı sonrası 'Diagne neden maç kadrosunda yer almadı' şeklindeki soruya, "Hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim" diye yanıt verdi.