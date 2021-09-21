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Galatasaray'da Alanyaspor maçı yenilgisi bardağı taşırdı! Neden isyan ediyorlar?

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrası Galatasaraylı taraftarlar, maç sonrası sosyal medyadan Fatih Terim'i eleştirdi. Bazı taraftarlar, Fatih Terim'e Alanyaspor maçı sonrası, "Fatih hocanın futbol bilgisi artık 30 sene öncesinde kaldı." ifadelerini kullandı. İşte o yorumlar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 06:50
Galatasaray'da Alanyaspor maçı yenilgisi bardağı taşırdı! Neden isyan ediyorlar?

Galatasaray'ın aldığı kötü sonuçlar daha 5. haftada taraftar ve takımın arasını açtı. Şampiyonlar Ligi'ne veda elemelerde edilmesi de bunda etkili olurken Alanya yenilgisi bardağı taşıran damla oldu. Eleştiriler Terim üzerinde yoğunlaşırken artık bırakması gerektiğini söyleyenler de vardı. İşte Alanya yenilgisi sonrası sosyal medyaya düşen tepkilerden bazıları:

Galatasaray'da Alanyaspor maçı yenilgisi bardağı taşırdı! Neden isyan ediyorlar?

Halil bu kadar yorgunken! Diagne küstürüldü, Mohamed kazanılmıyor, Ömer ve Babel Galatasaray seviyesinde asla değil. @karada_mahmut
Taraftar maç seçiyor. Oyuncular maç seçiyor. Hocamız maç seçiyor. Ondan kaybettik. @EryilmazFa10
Bence bu yenilgi hocaya yazar. Hamleler çok kötü... 2 haftadır Morutan neden çıkar! @mzlmdoqn

Galatasaray'da Alanyaspor maçı yenilgisi bardağı taşırdı! Neden isyan ediyorlar?

Fatih hocanın ilk 11'de rotasyona gitmeyip yanlış kadro çıkarması! @hayatifutboll
Yavaş ve metodik bir oyun anlayışı... @freedom05
YETERSİZ KALİTEDE TRANSFERLER YÜZÜNDEN. ALMAYA ALAMADIK. GÖNDERMEYE GÖNDEREMEDİK... @efs_gs

Galatasaray'da Alanyaspor maçı yenilgisi bardağı taşırdı! Neden isyan ediyorlar?

3 tane forvet var her maçta kiralık halili oynatmak ne kadar doğru bilmiyorum. @Enver_alkis
Terim kendini yenileyemedi; Galatasaray'da kan değişimi yaşanmalı @Furcanizares
Olmayan oyun planı ile planı müthişmiş gibi hareket eden FT @alpiysl

Galatasaray'da Alanyaspor maçı yenilgisi bardağı taşırdı! Neden isyan ediyorlar?

Fatih hocanın futbol bilgisi artık 30 sene öncesinde kaldı. @alierbass
Kadro mühendisliği yanlış yapıldı. Tecrübeli ve iyi bir tane transfer yapılmadı. @bankac_serdar

Galatasaray'da Alanyaspor maçı yenilgisi bardağı taşırdı! Neden isyan ediyorlar?

Takım 3 yıldır, 90 dakikayı çıkaramıyor. @erkaletiler
Babel inadı ve önemli oyuncuları küstürmesi kötü sonucu getirdi. @laikputperest1

Galatasaray'da Alanyaspor maçı yenilgisi bardağı taşırdı! Neden isyan ediyorlar?

DESTEK VERENLER
Yeni bir takım ve bu tip yenilgiler olabilir. Önemli olan bu tip durumlarda takıma sahip çıkmak ve takımın moralini yüksek tutmak için destek vermek. @mehmetbatuk

Galatasaray'da Alanyaspor maçı yenilgisi bardağı taşırdı! Neden isyan ediyorlar?

Galatasaray kötü oynayabilir ama taraftarın kötü olmaya hakkı yoktur. Üzülebilirsin, kahrolabilirsin ama kahvede maç izlemiyorsun. Küfredemezsin! @fethi_celikten

Galatasaray'da Alanyaspor maçı yenilgisi bardağı taşırdı! Neden isyan ediyorlar?

Koltuklar boştu seyirciler yarısını bile dolduramadı. Stada gidenler de oyunculara yarardan çok zarar verdiler. @roANILdinho

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