Galatasaray'da Alanyaspor maçı yenilgisi bardağı taşırdı! Neden isyan ediyorlar?

Galatasaray'ın aldığı kötü sonuçlar daha 5. haftada taraftar ve takımın arasını açtı. Şampiyonlar Ligi'ne veda elemelerde edilmesi de bunda etkili olurken Alanya yenilgisi bardağı taşıran damla oldu. Eleştiriler Terim üzerinde yoğunlaşırken artık bırakması gerektiğini söyleyenler de vardı. İşte Alanya yenilgisi sonrası sosyal medyaya düşen tepkilerden bazıları:
Halil bu kadar yorgunken! Diagne küstürüldü, Mohamed kazanılmıyor, Ömer ve Babel Galatasaray seviyesinde asla değil. @karada_mahmut
Taraftar maç seçiyor. Oyuncular maç seçiyor. Hocamız maç seçiyor. Ondan kaybettik. @EryilmazFa10
Bence bu yenilgi hocaya yazar. Hamleler çok kötü... 2 haftadır Morutan neden çıkar! @mzlmdoqn
Fatih hocanın ilk 11'de rotasyona gitmeyip yanlış kadro çıkarması! @hayatifutboll
Yavaş ve metodik bir oyun anlayışı... @freedom05
YETERSİZ KALİTEDE TRANSFERLER YÜZÜNDEN. ALMAYA ALAMADIK. GÖNDERMEYE GÖNDEREMEDİK... @efs_gs