Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in o sözleri olay oldu! Hedefinde kimler var?

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, son haftalarda büyük düşüş yaşıyor. Ligin ilk iki maçında iki galibiyet alarak hanesine 6 puan yazdıran Cimbom, son haftalarda puan toplamakta güçlük çekiyor. Aslan ilk duraksamasını ligin 3. haftasında yaşadı. Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan sarı-kırmızılı takım, beraberliğe razı oldu. Bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanında da benzer bir senaryo yaşandı. Son olarak geçtiğimiz pazar günü evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, son dakikalarda yediği golle mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, böylece 7 puan kaybetmiş oldu.

OYUNCU TERCİHLERİ BEĞENİLMEDİ

Galatasaray'da özellikle teknik direktör Fatih Terim'in kadro tercihleri tartışılıyor. Sezonun en formda forvetlerinden birisi olan Mbaye Diagne'yi 21 kişilik maç kadrosuna almayan Terim, karşılaşmaya Halil Dervişoğlu ile başladı. Terim'in asıl eleştiri aldığı nokta ise karşılaşma oynanırken yaptığı dokunuşlar oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında 5 oyuncu değiştiren Terim, yaptığı seçimler sebebiyle büyük eleştiri aldı. Oyuna sonradan giren Ömer Bayram ve Ryan Babel, taraftarlar tarafından ıslıklanırken, tercih hakkını bu iki isimden yana kullanan Terim de nasibini aldı. Sağ bekte görev yapan Yedlin de maç içinde yuhalanan isimler arasında yer aldI.