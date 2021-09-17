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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın ilk 11'i belli oldu. E Grubu ilk maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Lazio'yu konuk eden ve mücadeleden 1-0 galip ayrılan Galatasaray'da Marcao Texeira performansıyla öne çıktı. Süper Lig'de cezası nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Brezilyalı savunma oyuncusu, Avrupa Ligi'nde kalitesini konuşturdu. Victor Nelsson ile uyumlu bir görüntü çizen 25 yaşındaki futbolcu, kritik müdahaleleriyle beğeni topladı. Marcao'nun bu performansı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmesini sağladı. İşte UEFA'da haftanın 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 20:14
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Hermansen (Brondby)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Frimpong (Leverkusen)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Marcao (GALATASARAY)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Nawrocki (Legia)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Rodic (Red Star)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Januzaj (Real Sociedad)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Götze (PSV)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Evander (Midtjylland)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Galeno (Braga)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Osimhen (Napoli)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Iglesias (Real Betis)

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