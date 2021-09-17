HaberlerGalatasaraySon dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao UEFA'da haftanın 11'ine seçildi
UEFAAvrupa Ligi'nde haftanın ilk 11'i belli oldu. E Grubu ilk maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Lazio'yu konuk eden ve mücadeleden 1-0 galip ayrılan Galatasaray'da Marcao Texeira performansıyla öne çıktı. Süper Lig'de cezası nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Brezilyalı savunma oyuncusu, Avrupa Ligi'nde kalitesini konuşturdu. Victor Nelsson ile uyumlu bir görüntü çizen 25 yaşındaki futbolcu, kritik müdahaleleriyle beğeni topladı. Marcao'nun bu performansı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmesini sağladı. İşte UEFA'da haftanın 11'i...