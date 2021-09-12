SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Burak Elmas Trabzonspor maçı açıklamalarda bulundu | GS spor haberi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Trabzon Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu

İŞTE ELMAS'IN AÇIKLAMALARI:

Yeni bir takım kurduk, hocamızın desteği ile. Takımımıza destek vermek ve birlik olmak için Trabzon'a geldik.

Cezam nedeniyle maçı izleyemeyeceğim ama bu bizi engellemeyecek. Cezam olsa da takımım ile birlikte olmaya devam edeceğim. Umarım Türk futbolu herkese eşit mesafede, adil ve dürüst yönetim şartlarına kısa zamanda kavuşur. Bunun için de Galatasaray olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Güzel bir maç olsun, herkes kazanmak ister. Bana sorarsanız tabi ki kendimizin kazanmasını isterim. Sezona çok hızlı bir tempo ile başladık. Transferlerimizi yapıp, bambaşka bir strateji izledik. Çok ciddi çalışmaydı. Aldığımız oyuncuların yeteneği, kalitesinden eminiz. Oyuncularımızın bir takım olarak hareket etmesini hepimiz arzu ediyoruz, bundan da eminiz.

Trabzonspor, Galatasaray ile ilişkileri olan bir kulüptür. Bunu zaman zaman farklı şekillerde bozmak isteyenler oldu. Çok gençken yöneticilik yaptığım zamandan beri Trabzon deplasmanlarına giderim, Trabzon seyircisi ile beraber maç izlemişliğim de var. Sayın Ahmet Ağaoğlu ile de çok iyi ilişkilerimiz var. Umarım adına yakışır güzel bir mücadele olur.