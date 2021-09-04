Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den duygu yüklü açıklama! "Sizinle yaş almak da çok güzel, iyi ki varsınız."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 68. yaş gününe özel sosyal medyadan açıklama yayınladı.



Tecrübeli teknik adam, yaptığı duygusal açıklamada, " Bugün bir başka 4 Eylül'te tüm sevgisini benimle paylaşan aileme, kulübüm Galatasaray'a, çalışma arkadaşlarıma, Türkiye'de ve Avrupa'nın dört bir yanında sahada rekabet ettiğimiz meslektaşlarıma, üzerlerinde emeğim olduğunu hissettiren tüm oyuncularıma ve varlıklarıyla beni her zaman güçlü kılan Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim. Sizinle yaş almak da çok güzel, iyi ki varsınız" dedi.



İşte o açıklama;

"Geride bıraktığınız bir 68 yılınız olduysa, kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Muhtemeldir ki, bir hikâyeniz, anılarınız vardır... İnsan doğum günlerinde çokça geçmişi anımsar; biriktirdiği dostlarına, yaşadığı hatıralara, sahip olduğu ailesine veya hayatına dokunabildiği insanlara. Bugün bir başka 4 Eylül'te tüm sevgisini benimle paylaşan aileme, kulübüm Galatasaray'a, çalışma arkadaşlarıma, Türkiye'de ve Avrupa'nın dört bir yanında sahada rekabet ettiğimiz meslektaşlarıma, üzerlerinde emeğim olduğunu hissettiren tüm oyuncularıma ve varlıklarıyla beni her zaman güçlü kılan Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim. Sizinle yaş almak da çok güzel, iyi ki varsınız."