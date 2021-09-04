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Leo Ortiz'den Galatasaray ve transfer itirafı geldi! "Teklif..."

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların savunma bölgesine takviye yapmak istediği bilinirken, Brezilya'dan konuya ilişkin sürpriz bir açıklama geldi. Şu anda Brezilya Ligi ekiplerinden Red Bull Bragantino'da forma giyen 25 yaşındaki stoper Leo Ortiz, yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendisine transfere dair ilgi duyduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 19:01
Leo Ortiz'den Galatasaray ve transfer itirafı geldi! "Teklif..."

Transfer çalışmalarına son hızıyla devam eden ve kalan kısa sürede 2 transfer daha yapması beklenen Galatasaray'ın görüştüğü bir isim daha ortaya çıktı.

Brezilya'da RB Bragantino forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Leo Ortiz, kendisini Galatasaray ve Lyon'un transfer etmek istediğini belirtti.

Resmi bir gelişme olmadığını kaydeden Ortiz, "İstendiğim için mutluyum ancak transfer işlerini menajerime bıraktım. Her zaman Avrupa'da oynamak istediğimi söyledim ama bunu bir takıntı yapmıyorum, olmazsa da sinirlenmem. Ancak istediğim bir şey olduğu açık. Milli Takım'da olmak ve Avrupa'ya gitmek önemli. Olursa olacak, ben çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

LEO ORTIZ KİMDİR?

2019'da transfer olduğu Bragantino'da vazgeçilmezlerden olan 1,85 boyundaki sağ ayaklı stoper, 105 maçta oynadı ve 7 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Brezilya Milli Takımı'nın Copa America kadrosunda da yer alan Ortiz, henüz milli seviyede süre bulamadı.

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