Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Radamel Falcao gidince geri vites! Mostafa Mohamed... (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Radamel Falcao gidince geri vites! Mostafa Mohamed... (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Galatasaray Fransa’ya giden 23 yaşındaki golcü Mostafa Mohamed için, bonservisine sahip Zamalek’i ikna noktasına getirdi. Ancak Radamel Falcao'nun, İspanyol ekibi Rayo Vallecano’ya gidince işler değişti. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Radamel Falcao gidince geri vites! Mostafa Mohamed... (GS haberi)

Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferi son anda yattı. Mısırlı golcünün bonservisine sahip Zamalek'in işi bozduğu konuşulsa da detaylar ortaya çıktı. İşte Mostafa Mohamed gerçekleri... Sabah'ın haberine göre; 11'deki formasını Diagne'ye kaptıran 23 yaşındaki forvet, özel hayatına dikkat etmeyince hocası Fatih Terim'in gözünden düştü ve Bordeaux'ya gitme kararı aldı. Yönetim, Zamalek'i ikna etme noktasına geldi ancak Falcao'nun takımdan ayrılması kesinleşince Mostafa Mohamed konusunda geri adım atıldı. 7 milyon Euro'ya anlaşılan Bordeaux'dan peşin ödeme yapması istendi. Galatasaray'ın uzlaşmacı tavır sergilememesi üzerine Fransızlar, Mısırlı golcüden vazgeçti.

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