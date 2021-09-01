Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a bir Rumen daha! Octavian Popescu için gözler Fatih Terim'de

Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından transfer döneminde flaş takviyeler yapan Galatasaray 'da sol kanat için gündeme sürpriz bir isim geldi. Craiova'dan Alexandru Cicaldau ve FCSB'den Olimpiu Morutan transferleriyle Romanya pazarına açılan sarı-kırmızılıların, şimdi de Octavian Popescu'yu gündemine aldığı ortaya çıktı.

GÖZLER FATİH TERİM'DE

Ajansspor'un haberine göre; FCSB'de forma giyen 18 yaşındaki Octavian Popescu, Galatasaray'a önerildi. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporunun ardından harekete geçecek.

Romanya Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen sol kanat Popescu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Öte yandan; Octavian Popescu'nun danışmanlığını Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan transferinde de önemli rol oynayan Ioan Becali yapıyor.

OCTAVIAN POPESCU KİMDİR?

27 Aralık 2002 tarihinde Romanya'nın Nucet kentinde doğan Octavian Popescu, bu sezon FCSB'nin A takımına yükseldi. FCSB'nin 2020 yazında 200 bin euro bonservisle kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Octavian Popescu, sol kanatta forma giyiyor. Popescu, profesyonel kariyerinde çıktığı 42 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.