Saman alevi

GAlatasaray, Kasımpaşa engeline takıldı. Avrupa Ligi'nde Randers'ı eleyerek gruplara kalan sarı-kırmızılı ekip başarısını lige taşıyamadı. 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ilk 20 dakikası pozisyon anlamında kısır geçti. Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran sarı-kırmızılı ekip, 32. dakikada Cicaldau'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 38'de ise Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-0 üstünlüğü yakaladı. Kontrataklarla pozisyon bulmayı isteyen Kasımpaşa, ilk yarının son anlarında Nicoali Jörgensen'in ayağından gelen golle farkı 1'e indirmeyi başardı. İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi, 66. dakikada Umut Bozok'un fileleri havalandırması ile 2-2 beraberliği de yakaladı. Ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi dün akşam sona eren sarıkırmızılı takım, ligdeki ilk puan kaybını yaşamış oldu. 4. Haftada Trabzonspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, 2 galibiyet, 1 beraberlikle milli maç arasına 7 puanla girdi.