Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kaleci adayları belli oldu! İrfan Can Eğribayat ve Ataberk Dadakdeniz...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kaleci adayları belli oldu! İrfan Can Eğribayat ve Ataberk Dadakdeniz...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da yerli kaleci arayışında adaylar belli oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in zaman zaman Muslera'yı keserek yerli eldiven kullanacağını açıklamasının ardından gözler kaleye çevrildi. Sarı-kırmızılıların listesinde İrfan Can Eğribayat ile Ataberk Dadakdeniz'in bulunduğu ifade edildi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 08:16
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kaleci adayları belli oldu! İrfan Can Eğribayat ve Ataberk Dadakdeniz...

Yabancı sınırlaması sebebiyle zaman zaman yerli kaleci ile ligde mücadele edeceklerini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Türk kaleciler belli oldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kaleci adayları belli oldu! İrfan Can Eğribayat ve Ataberk Dadakdeniz...

8+6 şeklinde düzenlenen yabancı oyuncu sınırlaması sonrası Süper Lig kulüpleri kadrolarındaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için harekete geçerken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de zaman zaman ligde Muslera'yı kesip yerli kaleci ile sahaya çıkabileceklerini söyledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kaleci adayları belli oldu! İrfan Can Eğribayat ve Ataberk Dadakdeniz...

Takvim'de yer alan habere göre Terim'in isteği doğrultusunda yerli kaleci arayışı içinde olan Galatasaray'ın ilk hedefinin Göztepeli İrfan Can Eğribayat olduğu, ancak 23 yaşındaki kaleci için kulübü Göztepe'nin 3 milyon euro'ya yakın bir bonservis istediği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kaleci adayları belli oldu! İrfan Can Eğribayat ve Ataberk Dadakdeniz...

İrfan Can Eğribayat için bonservis problemi ile karşı karşıya olan Galatasaray'ın bir diğer kaleci adayı ise Bursaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Ataberk Dadakdeniz.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kaleci adayları belli oldu! İrfan Can Eğribayat ve Ataberk Dadakdeniz...

22 yaşındaki kaleciyi hazırda bekleten Galatasaray'ın İrfan Can'dan sonuç alınmaması durumununda Ataberk'e imza attırmayı hedeflediği öğrenildi.

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