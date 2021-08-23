Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e transfer telefonu! Beşiktaş...

Galatasaray'ın en büyük transfer hedeflerinden biri olan Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için tüm şartları zorlamaya başladı.
Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan isimlerden olan Gedson Fernandes ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Benfica Yönetimi ile görüşerek Galatasaray'a transferi konusunda kolaylık isteyen Gedson Fernandes, Portekiz kulübünün başkanı Rui Costa ile de bir görüşme yaparak düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymek istediğini iletti.