Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e transfer telefonu! Beşiktaş...

Son olarak Fatih Terim ile de cuma akşamı bir telefon görüşmesi yapan Gedson Fernandes, "Galatasaray ve size bir sözüm var. Mutlu olduğum yerde olmak istiyorum ancak beni bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetimi, Gedson Fernandes transferi için Benfica'nın inadının kırılmasını ve teklifin de kabul edilebilir seviyede olmasını bekleyecek ancak Portekizli yıldız için tek teklid sunan Galatasaray da değil.