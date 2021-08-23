Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e transfer telefonu! Beşiktaş...

Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e transfer telefonu! Beşiktaş...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de ilk haftayı Giresunspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle başlayan Galatasaray, transfer temaslarına da tam gaz devam ediyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Aslan'da Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan eski futbolcusu Gedson Fernandes için yeni gelişmeler yaşanıyor. Alınan bilgiye göre; Kulübü Benfica'ya dönen Portekizli yıldızdan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'e bir telefon geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:51
Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e transfer telefonu! Beşiktaş...

Galatasaray'ın en büyük transfer hedeflerinden biri olan Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için tüm şartları zorlamaya başladı.

Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e transfer telefonu! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan isimlerden olan Gedson Fernandes ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e transfer telefonu! Beşiktaş...

Benfica Yönetimi ile görüşerek Galatasaray'a transferi konusunda kolaylık isteyen Gedson Fernandes, Portekiz kulübünün başkanı Rui Costa ile de bir görüşme yaparak düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymek istediğini iletti.

Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e transfer telefonu! Beşiktaş...

Son olarak Fatih Terim ile de cuma akşamı bir telefon görüşmesi yapan Gedson Fernandes, "Galatasaray ve size bir sözüm var. Mutlu olduğum yerde olmak istiyorum ancak beni bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e transfer telefonu! Beşiktaş...

Galatasaray Yönetimi, Gedson Fernandes transferi için Benfica'nın inadının kırılmasını ve teklifin de kabul edilebilir seviyede olmasını bekleyecek ancak Portekizli yıldız için tek teklid sunan Galatasaray da değil.

Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e transfer telefonu! Beşiktaş...

Gedson Fernandes'i kiralık olarak vermeyecek olan Benfica, Portekizli futbolcu için 12 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Gedson Fernandes'i Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş, Rennes, Real Betis de istiyor.

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