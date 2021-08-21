Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İngiliz basınından Diagne itirafı!

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu ancak gösterdiği sürpriz performansla tüm transfer stratejilerinin değişmesini sağlayan Mbaye Diagne bu sezona sarı-kırmızılı forma altına devam edecek gibi görünüyor.

Ağustosun ilk haftasında İtalya Serie A takımlarından Cagliari'den 2 milyon euroluk teklif alan ve bu teklifi reddeden Galatasaray Yönetimi'nin, bu kez de Premier Lig takımlarından Norwich City'nin teklifini reddettiği konuşuluyordu.