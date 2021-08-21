Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İngiliz basınından Diagne itirafı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İngiliz basınından Diagne itirafı!

Kiralık olarak West Bromwich Albion forması giyen Diagne, Galatasaray'a dönmüştü. Sarı kırmızılı forma altında sırasıyla PSV Eindhoven, St. Johnstone ve Giresunspor maçlarında gol atan yıldız golcü için teklifler bekleniyordu. Son maçta şans verilmeyen Diagne için Premier Lig'den teklifler olduğu konuşulsa da İngilizler'den flaş bir haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:06
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İngiliz basınından Diagne itirafı!

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu ancak gösterdiği sürpriz performansla tüm transfer stratejilerinin değişmesini sağlayan Mbaye Diagne bu sezona sarı-kırmızılı forma altına devam edecek gibi görünüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İngiliz basınından Diagne itirafı!

Ağustosun ilk haftasında İtalya Serie A takımlarından Cagliari'den 2 milyon euroluk teklif alan ve bu teklifi reddeden Galatasaray Yönetimi'nin, bu kez de Premier Lig takımlarından Norwich City'nin teklifini reddettiği konuşuluyordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İngiliz basınından Diagne itirafı!

Ada basınından tersi haberler geldi. Daily Press, 29 yaşındaki futbolcu için "Kanaryaların yaptığı bir teklif yok. Norwich'in listesinde farklı hedefler var" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA