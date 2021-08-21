Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İngiliz basınından Diagne itirafı!

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu ancak gösterdiği sürpriz performansla tüm transfer stratejilerinin değişmesini sağlayan Mbaye Diagne bu sezona sarı-kırmızılı forma altına devam edecek gibi görünüyor.
Galatasaray'ın satış listesine koyduğu ancak gösterdiği sürpriz performansla tüm transfer stratejilerinin değişmesini sağlayan Mbaye Diagne bu sezona sarı-kırmızılı forma altına devam edecek gibi görünüyor.
Ağustosun ilk haftasında İtalya Serie A takımlarından Cagliari'den 2 milyon euroluk teklif alan ve bu teklifi reddeden Galatasaray Yönetimi'nin, bu kez de Premier Lig takımlarından Norwich City'nin teklifini reddettiği konuşuluyordu.
Ada basınından tersi haberler geldi. Daily Press, 29 yaşındaki futbolcu için "Kanaryaların yaptığı bir teklif yok. Norwich'in listesinde farklı hedefler var" ifadeleri kullanıldı.