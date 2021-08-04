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Son dakika spor haberi: Falcao'nun Galatasaray'a verdiği zarar dudak uçuklattı

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da bir devir kapanmak üzere. Başkan Burak Elmas, yüksek maaşı nedeniyle Falcao ile yollarını ayırmak istediğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu güne kadar istediği performans düzeyine bir türlü çıkamayan yıldız futbolcunun maliyeti ise dudak uçuklattı. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:07
Son dakika spor haberi: Falcao'nun Galatasaray'a verdiği zarar dudak uçuklattı

Kaçırdığı maç sayısı (48) oynadığı maç sayısından (40) fazla olan Kolombiyalı golcünün sarı kırmızılı kulübe maliyeti 15 milyon Euro'nun üzerinde oldu.

Son dakika spor haberi: Falcao'nun Galatasaray'a verdiği zarar dudak uçuklattı

DEV BİR HÜSRAN

Galatasaray'da bir devir kapanmak üzere. Mustafa Cengiz'den başkanlık bayrağını teslim alan Burak Elmas geçtiğimiz gün, Falcao ve Feghouli ile yolların ayrılacağını kesin bir dille söyledi.

Son dakika spor haberi: Falcao'nun Galatasaray'a verdiği zarar dudak uçuklattı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yüksek ücret almalarının karşılığında verdikleri katkı sıkça tartışılan yıldızlardan Falcao'nun sarı kırmızılılara maliyeti 15 milyon Euro'nun üstünde oldu.

Son dakika spor haberi: Falcao'nun Galatasaray'a verdiği zarar dudak uçuklattı

Kolombiyalı golcü, Mustafa Cengiz döneminde Şampiyonlar Ligi için alındı. Fakat golcü isim Galatasaray kariyerinde sadece üç defa dev arenada forma giyerken skora hiç katkı yapamadı.

Son dakika spor haberi: Falcao'nun Galatasaray'a verdiği zarar dudak uçuklattı

YARISINDA SAKATTI

En çok tartışılan konuların başında ise Falcao'nun Monaco'da yaşadığı sakatlıklar vardı. Galatasaray kariyeri de beklentilerin, umut edilenin aksine sakatlılar ile geçti. Parçalı formayla 40 maça çıkabilen yıldız oyununun iki sezonda kaçırdığı maç sayısı ise 48 oldu.

Son dakika spor haberi: Falcao'nun Galatasaray'a verdiği zarar dudak uçuklattı

Bu dönemde FFP kurallarıyla ve limitlerle boğuşan Cimbom'da, iki sezon boyunca bir seneye yakın (283 gün)tedavide olan Falcao 20 gol ve 3 asistle de beklentilere yaklaşamadı bile. Büyük bir umuttu ama büyük bir hüsran oldu.

Son dakika spor haberi: Falcao'nun Galatasaray'a verdiği zarar dudak uçuklattı

FALCAO GİTMEZSE MALİYETİ ARTACAK

Yıllık ücreti net 5 milyon Euro olan ve bonuslarla birlikle 8 milyon bandını çok rahat bir şekilde gören Falcao, düşünülmemesine rağmen takımda kalmakta ısrar ederse toplam maliyeti 20 milyon Euro'yu bulacak.

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