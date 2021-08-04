Son dakika spor haberi: Falcao'nun Galatasaray'a verdiği zarar dudak uçuklattı

Kolombiyalı golcü, Mustafa Cengiz döneminde Şampiyonlar Ligi için alındı. Fakat golcü isim Galatasaray kariyerinde sadece üç defa dev arenada forma giyerken skora hiç katkı yapamadı.

YARISINDA SAKATTI En çok tartışılan konuların başında ise Falcao'nun Monaco'da yaşadığı sakatlıklar vardı. Galatasaray kariyeri de beklentilerin, umut edilenin aksine sakatlılar ile geçti. Parçalı formayla 40 maça çıkabilen yıldız oyununun iki sezonda kaçırdığı maç sayısı ise 48 oldu.