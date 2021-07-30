Aanholt 9 milyon euro

Galatasaray son olarak van Aanholt'u kadrosuna katarken ödenecek ücretlerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sarıkırmızılı yönetimin, 30 yaşındaki futbolcuya 3 yılda 6 milyon Euro maaş ve 3 milyon euro da imza parası ödeyeceği iddia edildi. Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Galatasaray'ın, Sacha Boye için Rennes'e vereceği para bilinmiyor.



ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

Burak Elmas'ın Başkan seçilmesiyle birlikte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın saflarına dahil oldu. Daha önce transfer edilen tüm futbolculara ödenen maaş ve bonservis bedelleri açıklanırken Elmas'ın gelişinden sonra alınan Cicaldau, Boye'un ardından Aanholt'ın da mali detayları paylaşılmadı. Bu durum oyuncuların maliyetleriyle ilgili kafalarda soru işaretleri doğururken Elmas yönetimi, camianın önde gelen isimleri tarafından 'şeffaf' davranmamakla suçlanıyor.